Фото Энтузиасты археологии нашли в латвийском лесу советский танк

Энтузиасты археологии сообщают, что танк был найден на территории частного леса. Его владельцы согласились вытащить танк.

Танк разломился на несколько частей, так как был взорван, когда утонул в болоте на поле боя, указывают эксперты.

Из земли торчали несколько частей танка.

Пока представители "Легенды" строят планы, как вытащить утонувший танк.

Фото: Legenda Military Archaeology / Latvia/www.legenda-archaeology.com/

Танк Т-34 Фото: Cezary Piwowarski/Wiki

"Понадобится много добровольцев, и нужно сделать дорогу в лес. Прочная лебедка, насос, веревки и много резиновых сапог!" - говорится в сообщении.

Энтузиасты археологии также допускают, что в этой округе можно найти и павших солдат.

Т-34 - советский танк среднего типа, он производился с 1940 по 1958 год. Это был самый производимый во время Второй мировой войны танк.

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