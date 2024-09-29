Высшую награду Оттавского международного анимационного фестиваля в субботу получил полнометражный фильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" (Straume), сообщает сайт журнала Animation Magazine.
Латвийский мультфильм "Поток" завоевал высшую награду Оттавского анимационного фестиваля
Жюри признало, что работа Зилбалодиса демонстрирует "внушительную кинематографию" и содержит "удивительно взволнованный нарратив". Кроме того, "эта эмоционально неотразимая история ни на минуту не становится предсказуемой".
В свою очередь, главный приз в категории короткометражных фильмов достался ленте итальянского режиссера Джанлуиджи Токафондо La Voix des Sirènes ("Голос сирен").
Фильм Зилбалодиса, официально выдвинутый Латвией на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм", с 22 ноября будет демонстрироваться в кинотеатрах США.
Ранее сообщалось, что анимационный фильм Зилбалодиса "Поток" был показан в конкурсной программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд" как единственный анимационный фильм, а на фестивале анимационных фильмов в Анси он получил четыре награды, в том числе приз жюри и зрителей.
Начиная с этой осени, фильм покажут в кинотеатрах во многих регионах мира. В Латвии мультфильм показывается с 28 августа и все еще находится в прокате.
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