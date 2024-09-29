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Латвийский мультфильм "Поток" завоевал высшую награду Оттавского анимационного фестиваля

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Кадр из мультфильма "Поток"
Кадр из мультфильма "Поток" Фото: Кадр из мультфильма "Поток"

Высшую награду Оттавского международного анимационного фестиваля в субботу получил полнометражный фильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" (Straume), сообщает сайт журнала Animation Magazine.

Жюри признало, что работа Зилбалодиса демонстрирует "внушительную кинематографию" и содержит "удивительно взволнованный нарратив". Кроме того, "эта эмоционально неотразимая история ни на минуту не становится предсказуемой".

В свою очередь, главный приз в категории короткометражных фильмов достался ленте итальянского режиссера Джанлуиджи Токафондо La Voix des Sirènes ("Голос сирен").

Фильм Зилбалодиса, официально выдвинутый Латвией на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм", с 22 ноября будет демонстрироваться в кинотеатрах США.

Ранее сообщалось, что анимационный фильм Зилбалодиса "Поток" был показан в конкурсной программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд" как единственный анимационный фильм, а на фестивале анимационных фильмов в Анси он получил четыре награды, в том числе приз жюри и зрителей.

Начиная с этой осени, фильм покажут в кинотеатрах во многих регионах мира. В Латвии мультфильм показывается с 28 августа и все еще находится в прокате.

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