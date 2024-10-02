"Рыба и гости воняют на третий день". Деревянная табличка над фортепиано в популярном гостевом доме в Вецпиебалге вызвала дискуссию и возмущение - сначала личного плана на ярмарке в Инеши, а затем в социальных сетях. Возможно, на коврике у порога нужно писать не "Добро пожаловать", а "Зачем пришел?" - иронизируют в соцсети X (ранее - Twitter). Владелице комплекса отдыха Akmens sala Арте Энгере есть что сказать в ответ. Она возмущена не меньше, чем авторы язвительных комментариев.