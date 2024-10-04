В Латвии выявлен первый случай лихорадки Западного Нила у мертвой птицы

В PVD отмечают, что лихорадка Западного Нила представляет собой зооноз -вирусную инфекцию, которой могут заразиться как животные, так и люди.

Вирус переносится комарами, в том числе теми, которые встречаются в Латвии. Хозяевами вируса и основным его резервуаром в природе являются дикие птицы.

Лихорадка Западного Нила была впервые выделена из крови больного лихорадкой в ​​Уганде, в регионе Западного Нила, в 1937 году.

Лихорадка Западного Нила эндемична (постоянно присутствует у населения) в различных регионах и странах мира, таких как Африка, Израиль, Западная Турция, Ближний Восток, Индия, Северная и Центральная Америка.

По данным PVD, в Европе каждый год регистрируются отдельные случаи, а также сезонные вспышки в странах Южной, Восточной и Западной Европы.

Чтобы обезопасить фермы от заноса различных инфекционных заболеваний животных, в том числе зоонозных, поражающих как животных, так и человека, необходимо строго соблюдать требования биобезопасности, подчеркивает PVD.

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