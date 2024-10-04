Первый случай лихорадки Западного Нила в Латвии выявлен у мертвой птицы в лаборатории научно-исследовательского института безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды Bior, сообщили агентству LETA представители Bior.
В Латвии выявлен первый случай лихорадки Западного Нила у мертвой птицы
Лихорадка Западного Нила была обнаружена в образце тушки куриного ястреба, который был отправлен для установления причины смерти.
Представители Bior отмечают, что лихорадка Западного Нила - это передаваемое комарами инфекционное заболевание, поражающее птиц и лошадей, реже - другие виды животных.
Хозяином вируса являются птицы, но он может заражать и человека, однако от человека к человеку инфекция не передается.
Лихорадка Западного Нила в большинстве случаев вызывает легкую острую лихорадку - гриппоподобное заболевание, в редких случаях развиваются симптомы энцефалита.
У птиц течение и клинические признаки лихорадки Западного Нила могут варьировать от легких неспецифических клинических признаков, таких как общая слабость, потеря аппетита, до неврологических признаков, таких как нарушение координации, парез ног или судороги, которые могут привести к смерти.
Ранее географически ближайшие к Латвии случаи лихорадки Западного Нила были обнаружены в Польше.
Представители Bior отмечают, что в результате изменения климата инфекционные заболевания и их переносчики постепенно перемещаются с юга и распространяются в наших широтах.
Лаборатория проинформировала Продовольственно-ветеринарную службу (PVD) о выявленном случае заражения, сообщает Bior.
В PVD отмечают, что лихорадка Западного Нила представляет собой зооноз -вирусную инфекцию, которой могут заразиться как животные, так и люди.
Вирус переносится комарами, в том числе теми, которые встречаются в Латвии. Хозяевами вируса и основным его резервуаром в природе являются дикие птицы.
Лихорадка Западного Нила была впервые выделена из крови больного лихорадкой в Уганде, в регионе Западного Нила, в 1937 году.
Лихорадка Западного Нила эндемична (постоянно присутствует у населения) в различных регионах и странах мира, таких как Африка, Израиль, Западная Турция, Ближний Восток, Индия, Северная и Центральная Америка.
По данным PVD, в Европе каждый год регистрируются отдельные случаи, а также сезонные вспышки в странах Южной, Восточной и Западной Европы.
Чтобы обезопасить фермы от заноса различных инфекционных заболеваний животных, в том числе зоонозных, поражающих как животных, так и человека, необходимо строго соблюдать требования биобезопасности, подчеркивает PVD.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!