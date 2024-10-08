Сидя в самолете, пассажиры обычно стараются провести время с пользой. Например, почитать книгу, посмотреть фильм или сладко вздремнуть. Однако есть ряд неизбежных вещей, которые случаются во время полета или посадки, и с которыми приходится сталкиваться или, по крайней мере, задаваться вопросом - допустимо ли это? Давайте рассмотрим пять популярных привычек и ситуаций, о которых спорят путешественники и эксперты по этикету.