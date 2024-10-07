В сентябре около пяти тысяч латвийцев, у которых оборот на банковском счетах превышает их доходы, получили письма от Службы госдоходов (VID). Генеральный директор VID Байба Шмите-Роке рассказала в эфире программы Латвийского Радио-4 "Открытый разговор", почему не стоит игнорировать эти письма.
VID призвал не игнорировать присланные письма: могут применить штраф
Байба Шмите-Роке рассказала, что банки передают в VID информацию об обороте на счетах клиентов, если тот превышает 15 000 евро в год.
Служба сверяет эти данные с официальными доходами лица, и в случае превышения доходов на 20 000 евро VID интересуется происхождением денег.
"Это могут быть перечисления между членами семьи, может быть продажа незадекларированной недвижимости... Случаи очень разные", - сказала Шмите-Роке.
Глава службы, отметила, что VID видит только оборот, но "не видит, от кого, кому делаются платежи".
"Именно поэтому мы задаем вопросы. Цель VID - не залезть человеку в кошелек, мы этого не делаем и не будем делать. Мы только спрашиваем у тех, у кого есть значительное несоответствие с официальными доходами", - сказала Байба Шмите-Роке.
Шмите-Роке также рассказала, что будет, если игнорировать письма.
"В отношении таких людей у Службы госдоходов будет право начислить подоходный налог с населения. Поэтому всех, кто получил такое письма, я призывая не игнорировать его, ответить, посмотреть, может быть, что-то не было задекларировано", - сказала Шмите-Роке.
По ее словам, VID может взыскать 20% подоходного налога с разницы между оборотом и официальным доходом.
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