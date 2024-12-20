Роботы вместо людей: как латвийские бизнесмены решают кадровый вопрос

Новые технологии и решения автоматизации постепенно занимают свою нишу во всех сферах нашей жизни. Кассы самообслуживания – вместо кассиров, вендинговые автоматы – вместо продавцов, беспилотники – вместо курьеров. Еще пять лет назад в исследовании Oxford Economics указывалось, что к 2030 году роботы могут занять более 20 миллионов рабочих мест на производстве по всему миру.

В Латвии тоже появляются сервисные роботы. Минувшим летом, к примеру, роботов-уборщиков можно было заметить в торговом центре Rīga Plaza. В Lido и некоторых других ресторанах такие помощники помогают обслуживать клиентов. Трудятся они и в офисах, а, к примеру, в Rimi - на складе.

TVNET+ попросил предпринимателей рассказать об эффективности такой автоматизации, планах по расширению и влиянии на рынок труда. Так, в клининговой компании Vizii признают, что количество низкоквалифицированных рабочих мест может...