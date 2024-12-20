В латвийских ресторанах, торговых центрах, магазинах и на складах стали появляться роботы, выполняющие функции уборщиков, грузчиков и работников общепита. TVNET+ пообщался с предприятиями и выяснил, насколько выгодны такие услуги компаниям и не создаст ли это напряженность на рынке труда для работников низкой и средней квалификации?
Для абонентов
Роботы вместо людей: как латвийские бизнесмены решают кадровый вопрос
Новые технологии и решения автоматизации постепенно занимают свою нишу во всех сферах нашей жизни. Кассы самообслуживания – вместо кассиров, вендинговые автоматы – вместо продавцов, беспилотники – вместо курьеров. Еще пять лет назад в исследовании Oxford Economics указывалось, что к 2030 году роботы могут занять более 20 миллионов рабочих мест на производстве по всему миру.
В Латвии тоже появляются сервисные роботы. Минувшим летом, к примеру, роботов-уборщиков можно было заметить в торговом центре Rīga Plaza. В Lido и некоторых других ресторанах такие помощники помогают обслуживать клиентов. Трудятся они и в офисах, а, к примеру, в Rimi - на складе.