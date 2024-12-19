Латвия разработает новый калькулятор цен на электроэнергию

Министерство климата и энергетики намерено поручить его разработку и управление компании Sadales tīkls.

В Латвии уже существуют два калькулятора цен на электроэнергию, разработанные частным сектором - Elektroenergija.lv и Energija24.lv.

"Законопроект предусматривает, что все инструменты сравнения цен на электроэнергию, которыми управляют независимые от Sadales tīkls лица, смогут получить сертификат о соответствии их инструмента нормам Кабинета министров в Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ). Такие формальные требования трудно объяснить в контексте обязательств государства по сокращению бюрократии. Негативно оценивается и предусмотренное законопроектом включение затрат Sadales tīkls на разработку и обслуживание своего инструмента сравнения цен в тарифы, что скорее всего приведет к повышению цен на электроэнергию для конечных потребителей и может оказать негативное влияние на цены других товаров и услуг в Латвии", - говорит соучредитель Energija24.lv Роберт Молотанов.

В свою очередь представитель Elektroenergija.lv Оскарс Ласиевскис не видит препятствий для участия государства в этой сфере, если есть ресурсы и четкая цель, однако, по его мнению, логичнее было бы, если бы такой калькулятор разработала КРОУ, а не Sadales tīkls.

В Sadales tīkls газете Diena сообщили, что в настоящее время составляется смета расходов на разработку и обслуживание инструмента, поэтому пока рано оценивать его влияние на тарифы.

Sadales tīkls будет обязано предоставить такой инструмент сравнения, однако на рынке могут существовать и другие калькуляторы.

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