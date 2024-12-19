VID обращается к арендодателям и представителям индустрии красоты

Частные лица получат уведомления на электронную почту. В письме будет указано, что информация доступна в системе EDS, а также будет предоставлена ссылка на официальный сайт eds.vid.gov.lv.

Уведомление предложит оценить необходимость регистрации хозяйственной деятельности для тех, кто предоставляет услуги в сфере красоты. Если деятельность связана с арендой недвижимости, потребуется подать уведомление о нерегистрируемой деятельности. Чтобы помочь разобраться, к уведомлению будет приложен подробный разъяснительный материал. Он объяснит, как определить, относится ли ваша деятельность к хозяйственной, и что нужно сделать для ее оформления или уведомления налоговой.

VID предупреждает: все взаимодействие с налоговой службой осуществляется через систему EDS. Никакие SMS-сообщения от VID не отправляются. В электронной почте содержатся только уведомления с прямой ссылкой на систему EDS.

Налоговая настоятельно рекомендует не предоставлять по электронной почте никакие личные или финансовые данные: банковские реквизиты, имя пользователя или пароль от EDS.

VID продолжает получать сообщения о случаях, когда жители или предприятия становятся жертвами мошенников, получая ложные письма или SMS. Чтобы защитить себя, налоговая служба подготовила подробные инструкции, как распознать поддельные сообщения.

Если у вас возникли сомнения, всегда можно уточнить подлинность уведомления, обратившись в консультативный центр VID по телефону: +371 67120000.

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