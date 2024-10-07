Санитарная книжка и минимальная санитарная подготовка - планируют ужесточить требования к курьерам

В отличие от тех сотрудников, которые готовят еду, курьеры могут работать в "серой зоне". Нормативные акты не требуют от них получения санитарной книжки или прохождения обучения по минимальным гигиеническим требованиям. Теперь предлагается его изменить.

"Служба получает жалобы от потребителей, включая, как мы все видели, это видео, с неподобающим поведением курьеров, поэтому PVD внесет изменения, чтобы минимизировать эти риски. Для курьеров мы также изменим правила гигиены и санитарных проверок", - сказала представитель Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Винета Гринберга.

В частности, планируется инициировать внесение изменений в нормативные акты, которые будут предусматривать, что работать курьером по доставке еды можно будет только при наличии медицинского осмотра, а также обучения минимальным гигиеническим требованиям, или так называемому санитарному минимуму.

Такие изменения инициировал министр земледелия Арманд Краузе. Хотя он подчеркивает, что эти требования будут распространяться на любого курьера продуктов питания, понятно, что изменения создадут больше проблем для курьеров-граждан третьих стран, плохо знающих латышский язык.