Министерство земледелия совместно с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD) предлагают ужесточить требования к курьерам, которые доставляют продукты питания. В настоящее время им не нужна справка о состоянии здоровья или знания о том, как правильно и безопасно доставить еду покупателю. Теперь планируется обязать курьеров пройти санитарное обучение, что может оказаться сложной задачей для многих курьеров из-за языкового барьера. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Санитарная книжка и минимальная санитарная подготовка - планируют ужесточить требования к курьерам
В отличие от тех сотрудников, которые готовят еду, курьеры могут работать в "серой зоне". Нормативные акты не требуют от них получения санитарной книжки или прохождения обучения по минимальным гигиеническим требованиям. Теперь предлагается его изменить.
"Служба получает жалобы от потребителей, включая, как мы все видели, это видео, с неподобающим поведением курьеров, поэтому PVD внесет изменения, чтобы минимизировать эти риски. Для курьеров мы также изменим правила гигиены и санитарных проверок", - сказала представитель Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Винета Гринберга.
В частности, планируется инициировать внесение изменений в нормативные акты, которые будут предусматривать, что работать курьером по доставке еды можно будет только при наличии медицинского осмотра, а также обучения минимальным гигиеническим требованиям, или так называемому санитарному минимуму.
Такие изменения инициировал министр земледелия Арманд Краузе. Хотя он подчеркивает, что эти требования будут распространяться на любого курьера продуктов питания, понятно, что изменения создадут больше проблем для курьеров-граждан третьих стран, плохо знающих латышский язык.
"Конечно, мы не будем здесь дискриминировать, и в данном случае это коснется абсолютно всех поставщиков продуктов питания. Конечно, это обучение будет проходить на латышском языке, это вполне понятно", - сказал министр.
А отвечая на вопрос журналистов о том, не направлено ли это против граждан третьих стран, которые сейчас выполняют эту работу, министр ответил: "Это поможет нашим жителям. А еще мы заботимся о том, чтобы каждый житель Латвии, получающий продукты питания, мог быть уверен, что тот, кто их поставляет, выполнил эти основные гигиенические требования", - сказал Краузе.
Когда изменения могут вступить в силу, министр пока не может сказать. Идут консультации, в том числе переговоры с двумя крупнейшими поставщикам услуг доставки еды в Латвии - Bolt и Wolt.
Обе компании в письменном ответе указывают, что поддерживают введение дополнительных гигиенических требований. При этом они не считают, что с ним на данный момент есть какие-то существенные проблемы.
Компании также заявляют, что любые дополнительные требования также приводят к дополнительным расходам, что может означать, что доставка на дом может стать дороже после таких изменений.
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