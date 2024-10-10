История Стивена Каллахэна, который в 1982 году провел 76 дней в одиночестве посреди Атлантического океана, стала одной из самых поразительных историй выживания. Ему пришлось пройти через невероятные физические и психологические испытания, ежедневно борясь за жизнь, чтобы не погибнуть от голода, жажды или акул.

Сидя на плоту посреди океана и глядя в небо, Стивен Каллахэн размышлял: "Я смотрю на небеса из самого ада".

Неделями его плот дрейфовал по волнам, словно волк, изгнанный из стаи. Соленая вода обжигала кожу, а палящее солнце моментально превращало капли пота в соль. Постоянная жажда и голод изматывали его. Это действительно был ад на земле. Однако физические страдания были ничто по сравнению с тем, что происходило у него в голове.