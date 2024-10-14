Убийство семьи Лоусон произошло в 1929 году на Рождество в Северной Каролине, США, когда внешне заботливый отец большого семейства вывел свою семью сфотографироваться, а вскоре после этого убил всех, кроме старшего сына. Спустя несколько часов он застрелился сам. Что стало причиной столь ужасающих и неожиданных действий? Теорий несколько, начиная с травмы головы и заканчивая инцестом.