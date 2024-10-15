Правительство во вторник одобрило разработанные Министерством финансов поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (PVN), которые облегчают и унифицируют условия применения PVN для малых и средних предприятий (МСП).
Шаг навстречу малым и средним предприятиям: одобрены поправки к закону о PVN
Поправки предусматривают пересмотр льгот, которые позволяют МСП до определенного порога не регистрироваться в регистре плательщиков PVN Службы государственных доходов (VID) и не платить PVN.
В настоящее время к МСП применяется освобождение от PVN до определенного порога только в своей стране. После внесения поправок эта льгота будет распространяться и на МСП, которые занимаются облагаемыми PVN операциями в других государствах ЕС. Они смогут воспользоваться соответствующими льготами по PVN для малых предприятий, установленными в конкретной стране ЕС.
Для этого МСП должны иметь оборот, не превышающий порог для освобождения в соответствующем государстве ЕС, и общий оборот в ЕС в размере 100 000 евро. Этот порядок будет распространяться на плательщиков PVN в других государствах ЕС, которые осуществляют PVN-облагаемые сделки внутри страны, а местные плательщики PVN смогут использовать освобождение для МСП в других государствах ЕС.
Как сообщили в Минфине, со следующего года порог регистрации PVN будет рассчитываться за календарный год, а не за 12 месяцев, как это было до сих пор.
Также будут уточнены виды сделок, которые формируют порог регистрации плательщиков PVN. В дополнение к облагаемым PVN сделкам в пороговую стоимость регистрации PVN будут включены и сделки с недвижимостью, не облагаемые PVN, а также финансовые и страховые услуги. При этом, если в одном календарном году будет достигнут порог регистрации PVN, в следующем году МСП должны будут зарегистрироваться в качестве плательщиков PVN и платить этот налог. Это также будет касаться тех малых и средних предприятий, которые в соответствии с поправками превысили порог регистрации PVN в 2024 году.
Законопроект также вводит переходный период для плательщиков PVN, чей оборот в календарном году превышает порог регистрации PVN. Малым и средним предприятиям разрешается продолжать не платить PVN до конца календарного года, если их оборот в соответствующем году не превышает порог регистрации PVN в 50 000 евро более чем на 10%, то есть на 5000 евро. В таком случае плательщики PVN должны будут зарегистрироваться в регистре плательщиков PVN в VID и платить налог за облагаемые PVN сделки только с начала следующего календарного года. Однако, если оборот малых и средних предприятий в течение календарного года превысит 55 000 евро, возникнет обязанность зарегистрироваться в регистре плательщиков PVN и платить налог с момента превышения указанной суммы.
Планируется, что поправки вступят в силу 1 января 2025 года.
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