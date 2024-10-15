Рижский городской суд огласит приговор по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса 29 октября в 14:00, сообщили агентству LETA в суде.
Дело об убийстве Бункуса: известна дата оглашения приговора
Ранее прокурор Римантс Кузма потребовал для обвиняемого в убийстве гражданина России Виктора Кривошея пожизненного заключение с пробационным надзором на три года.
Для обвиняемых в заказе убийства бизнесменов - Александра Бабенко 1961 года рождения и Михаила Ульмана 1953 года рождения - прокурор потребовал по 20 лет лишения свободы с пробационным надзором на три года и конфискацией имущества - недвижимости, автомобилей и долей в компаниях.
В мае 2022 года в качестве дополнительного обеспечения был наложен арест на имущество Бабенко - доли капитала нескольких предприятий, в частности, на 32,58% долей капитала ООО Gruodis номинальной стоимостью 2 428 348 евро. Этой компании принадлежит 62% предприятия розничной торговли Mego.
По решению Госполиции также арестованы доли Ульмана в нескольких компаниях, например, в ООО Monald номинальной стоимостью 1 467 186 евро.
Прокурор Алдис Ласманис летом сообщил, что у всех троих обвиняемых по делу об убийстве Бункуса в ноябре истекает максимальный срок содержания под стражей. Это означает, что к этому времени в суде должен быть вынесен полный приговор, иначе содержание обвиняемых под стражей будет прекращено.
С момента заключения под стражу Ульман и Бабенко неоднократно просили суд рассмотреть вопрос об их освобождении под залог, но суд неизменно отклонял их просьбы. Обвинение выразило опасение, что освобождение подсудимых из-под стражи помешает судебному разбирательству, в том числе они могут покинуть страну.
Организатору убийства обвинение не предъявлено, так как он умер насильственной смертью. Им был криминальный авторитет Геннадий Валягин, в свое время осужденный по делу преступной группировки Ивана Харитонова. Он был застрелен в марте 2022 года в рижском микрорайоне Плявниеки.
Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал на своем автомобиле возле Рижского лесного кладбища.
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