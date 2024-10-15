Дело об убийстве Бункуса: известна дата оглашения приговора

Ранее прокурор Римантс Кузма потребовал для обвиняемого в убийстве гражданина России Виктора Кривошея пожизненного заключение с пробационным надзором на три года.

Для обвиняемых в заказе убийства бизнесменов - Александра Бабенко 1961 года рождения и Михаила Ульмана 1953 года рождения - прокурор потребовал по 20 лет лишения свободы с пробационным надзором на три года и конфискацией имущества - недвижимости, автомобилей и долей в компаниях.

В мае 2022 года в качестве дополнительного обеспечения был наложен арест на имущество Бабенко - доли капитала нескольких предприятий, в частности, на 32,58% долей капитала ООО Gruodis номинальной стоимостью 2 428 348 евро. Этой компании принадлежит 62% предприятия розничной торговли Mego.

По решению Госполиции также арестованы доли Ульмана в нескольких компаниях, например, в ООО Monald номинальной стоимостью 1 467 186 евро.