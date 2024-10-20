Когда сидишь в самолете, держа кулаки, чтобы взлет или посадка прошли без задержек, в голову приходят разные мысли. А если вдруг на взлетно-посадочную полосу выскочит мать-утка с выводком утят? Или если пилот не заметит яму на взлетной полосе и зарулит в нее? А если крыло самолета зацепится за выросшее за ночь дерево? Кажется - абсурдно, разве нет? Точно так же можно опасаться того, что самолет возьмет и заедет прямо на кладбище. Однако нет, в международном аэропорту Саванна это не абсурд, а реальность.

Если открыть Google Maps, домотать до аэропорта американского города Саванна и посмотреть на него со спутника, то с большими или меньшими усилиями на краю взлетно-посадочной полосы можно увидеть два необычных прямоугольника. На сплошной взлетно-посадочной полосе эти прямоугольники бросаются в глаза достаточно, чтобы вызвать подозрения. Вроде бы, что, в аэропортах прямоугольников мало? Там же технологии, непонятные нам, все-таки в высшей мере необходимая самолетам инфраструктура. Турникеты, сканеры, тягачи и воздуходувки, чего только нет в аэропортах. Вот, но все-таки эти прямоугольники не дают покоя. Слишком выраженные, слишком цепляется за них взгляд.

Как же иначе. Эти два прямоугольника - совсем не люки канализационной шахты взлетно-посадочной полосы и не аварийные выходы, а две группы могил. Невероятно, но факт.