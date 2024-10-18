Четыре года Турайдский музейный заповедник остается без руководителя. Министерство культуры Латвии не раз пыталось найти директора, но ни один из предыдущих конкурсов не увенчался успехом. Теперь музей, некогда возглавлявший список самых посещаемых в стране, опустился на пятое место. Параллельно из музея уходят ключевые специалисты, сообщает программа Kultūršoks.
Замок без хозяина: Почему Турайдский музей четыре года ищет себе директора?
Поиски руководителя начались еще в 2020 году, когда многолетний директор музея Анна Юркане покинула пост. За полвека работы ей удалось построить музей практически с нуля. Ее еще год просили остаться и продолжать исполнять обязанности, пока не будет найден преемник. Однако времени прошло гораздо больше, а нового руководителя музей так и не получил.
За это время Министерство культуры Латвии трижды объявляло конкурс на вакансию. Два кандидата, уже выбранные победителями, в итоге отказались от должности. Последний, четвертый конкурс собрал 11 претендентов, и государственный секретарь Даце Вилсоне обещает, что окончательный выбор будет сделан через два месяца.
На данный момент Вия Стикане исполняет обязанности директора, оставаясь на посту заместителя по научной работе. Под ее руководством музей прошел аккредитацию, однако Стикане признается, что временный статус затрудняет работу. Он вносит неопределенность, мешая планам и налаживанию контактов.
Ситуация вызывает критику и вопросы - не была ли процедура поиска директора политически мотивированной? Так, как в третьем конкурсе победила бывший министр культуры Даце Мелнбарде, которая вскоре отказалась от должности, выбрав вместо этого пост парламентского секретаря в Министерстве иностранных дел. Некоторые считают, что участие в конкурсе было лишь временной ступенью для более выгодного предложения.
Министерство культуры настаивает, что все конкурсы проводились прозрачно и профессионально. В состав жюри входили представители музейного сообщества, и выбор делался на основе профессиональных заслуг кандидатов. Инета Зелча-Симансоне, руководитель аналитического центра Creative Museum, отмечает, что
частые победители подобных конкурсов - это те, кто "не создаст проблем", а не те, кто способен вдохнуть новую жизнь в музей.
По ее мнению, Турайде нужен человек, искренне увлеченный замком.
Вместе с тем музей стремительно теряет популярность. В 2019 году его посетили почти 300 тысяч человек, однако к 2023 году показатель упал до 120 тысяч. Причины связаны не только с пандемией и изменениями в туристическом потоке на фоне войны в Украине, но и с отсутствием активного руководства.
В ответ на неудачи Министерство культуры увеличило зарплату кандидата с 2264 до
3419 евро в месяц. Кандидат должен иметь высшее образование и опыт управления, хорошо разбираться в музейной сфере и владеть латышским и английским языками.
По словам Анны Юркане, коллектив готов оказать новому руководителю полную поддержку, если тот представит ясную и амбициозную стратегию.
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