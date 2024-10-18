Замок без хозяина: Почему Турайдский музей четыре года ищет себе директора?

Поиски руководителя начались еще в 2020 году, когда многолетний директор музея Анна Юркане покинула пост. За полвека работы ей удалось построить музей практически с нуля. Ее еще год просили остаться и продолжать исполнять обязанности, пока не будет найден преемник. Однако времени прошло гораздо больше, а нового руководителя музей так и не получил.

За это время Министерство культуры Латвии трижды объявляло конкурс на вакансию. Два кандидата, уже выбранные победителями, в итоге отказались от должности. Последний, четвертый конкурс собрал 11 претендентов, и государственный секретарь Даце Вилсоне обещает, что окончательный выбор будет сделан через два месяца.

На данный момент Вия Стикане исполняет обязанности директора, оставаясь на посту заместителя по научной работе. Под ее руководством музей прошел аккредитацию, однако Стикане признается, что временный статус затрудняет работу. Он вносит неопределенность, мешая планам и налаживанию контактов.