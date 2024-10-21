Почему не надо сгребать все опавшие листья?

Как указывает Латвийский фонд природы, листья нужны деревьям для получения питательных веществ - в процессе фотосинтеза в них вырабатывается энергия, которая поступает к ветвям, стволу и корням. Когда становится холоднее, деревья сбрасывают листья, чтобы сохранить воду и энергию на зиму. Первым веществом, которое расщепляется в листьях, является хлорофилл - зеленый пигмент, поэтому листья меняют цвет. Опавшие листья содержат частично сохранившиеся питательные вещества и органические вещества, которые при разложении поступают в почву и обратно к деревьям. Это основная причина, почему часть листьев стоит оставить на земле. Кроме того, в опавших листьях зимуют различные насекомые, личинки и куколки, которые являются пищей для зимующих птиц. А если кучка листьев оставлена, допустим, в углу двора у забора, в ней могут зимовать ежики.