Наступила золотая осень, и у дворников и владельцев частных домов прибавилось работы - сгребать листья. Латвийский фонд природы рассказывает, почему не стоит делать это слишком тщательно и зачем оставлять часть листвы на земле и траве.
Почему не надо сгребать все опавшие листья?
Как указывает Латвийский фонд природы, листья нужны деревьям для получения питательных веществ - в процессе фотосинтеза в них вырабатывается энергия, которая поступает к ветвям, стволу и корням. Когда становится холоднее, деревья сбрасывают листья, чтобы сохранить воду и энергию на зиму. Первым веществом, которое расщепляется в листьях, является хлорофилл - зеленый пигмент, поэтому листья меняют цвет. Опавшие листья содержат частично сохранившиеся питательные вещества и органические вещества, которые при разложении поступают в почву и обратно к деревьям. Это основная причина, почему часть листьев стоит оставить на земле. Кроме того, в опавших листьях зимуют различные насекомые, личинки и куколки, которые являются пищей для зимующих птиц. А если кучка листьев оставлена, допустим, в углу двора у забора, в ней могут зимовать ежики.
Специалисты рекомендуют сгребать и убирать листья по принципу 50:50 - половину оставить на земле. За зиму они превратятся в перегной, но только в том случае, если толщина слоя останется естественной. Собранные в кучу они будут разлагаться дольше.
Обязательно оставляйте листья под деревьями, кустами, особенно обращая внимание на места, где можно увидеть истощенную, уплотненную почву и оголенные корни деревьев. Если же с этих мест листья уже сгребли, то надо добавить компост и полить.
Компост лучше делать на том же участке, где были собраны листья. Несколько кучек листьев на участке можно оставить в укромных местах для ежиков: чтобы они могли перезимовать.
Листья и другие садовые отходы нельзя вывозить в леса или на другую природную территорию, поскольку это приводит к ухудшению состояния окружающей среды, а также может способствовать распространению инвазивных видов.
Горки листьев нельзя сжигать! Это приводит к загрязнению воздуха, к тому же в листьях, возможно, уже кто-то живет.
С пешеходных же дорожек листву надо убирать обязательно - из-за них дорога становится скользкой и прохожие могут упасть.
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