Сейчас среди экоактивистов модно поливать супом картины художников или сидеть посреди дороги и мешать людям ехать на работу, а вот годами жить, скажем, на верхушке липы в рижском дворе ради того, чтобы спасти ее от вырубки, пока никто не решился. Итак, вот история экоактивистки, которая в 1990-х годах жила на вершине дерева более двух лет, защищая его от зубьев пилы.
Джулия Хилл родилась в 1974 году и выросла в весьма нетрадиционной обстановке. Ее отец был миссионером, который постоянно путешествовал, брав с собой семью, поэтому детство Хилл прошло в кемпере.
Таким образом, изучение рек, природы, меняющейся окружающей среды стало неотъемлемой частью ее повседневной жизни. Когда девочке было семь лет, во время похода на ее палец приземлилась бабочка и пробыла там целый час, поэтому позже Джулия стала называть себя Баттерфляй (Бабочка).