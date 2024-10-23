Фото В Австралии женщина пыталась достать упавший телефон и на несколько часов застряла ногами вверх

Инцидент произошел в начале октября в долине Хантер, в Новом Южном Уэльсе. Спасатели потратили несколько часов, пытаясь вытащить женщину из расщелины глубиной три метра, в том числе сдвинув несколько камней.

PHOTO STORY: Woman Trapped Upside Down Between Rocks For 7 Hours In Australia



A woman in Australia’s Hunter Valley was trapped upside down between two large boulders for seven hours after attempting to retrieve her dropped phone.



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Туристку не удалось вытащить и после того, как был сдвинут 500-килограммовый камень. До прибытия спасателей она провела в неудобной позиции ногами вверх по меньшей мере час.

Служба неотложной медицинской помощи Нового Южного Уэльса опубликовала фотографии, на которых видны спасатели и ноги женщины, торчащие между камней.

По словам медиков, женщина отделалась несколькими царапинами и синяками. Телефон же остался в расщелине.

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