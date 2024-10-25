airBaltic в зимний сезон будет использовать только свои самолеты

airBaltic заявила, что ACMI-in, или услуги по аренде самолета, экипажа, обслуживанию и страхованию, полученные от других компаний, были краткосрочным решением для аренды самолетов с экипажем.

Это решение было введено авиакомпанией для удовлетворения растущего спроса в напряженные летние месяцы и для решения проблем с цепочкой поставок, связанных с обслуживанием двигателей самолетов.

Кроме того, airBaltic вскоре получит 49-й самолет Airbus A220-300. Долгосрочная стратегия развития компании направлена на увеличение парка до 100 самолетов к 2030 году.

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