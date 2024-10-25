Латвийская национальная авиакомпания airBaltic с воскресенья, 27 октября, прекратит аренду дополнительных самолетов на зимний сезон и будет использовать для полетов только собственные самолеты Airbus A220-300, сообщили агентству LETA представители airBaltic.
airBaltic в зимний сезон будет использовать только свои самолеты
airBaltic заявила, что ACMI-in, или услуги по аренде самолета, экипажа, обслуживанию и страхованию, полученные от других компаний, были краткосрочным решением для аренды самолетов с экипажем.
Это решение было введено авиакомпанией для удовлетворения растущего спроса в напряженные летние месяцы и для решения проблем с цепочкой поставок, связанных с обслуживанием двигателей самолетов.
Кроме того, airBaltic вскоре получит 49-й самолет Airbus A220-300. Долгосрочная стратегия развития компании направлена на увеличение парка до 100 самолетов к 2030 году.
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