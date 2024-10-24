Почему, планируя полет на airBaltic, пассажиры попадают в самолеты других авиакомпаний?

Пассажирам airBaltic кажется тревожным, когда незадолго до полета регулярно приходит информация, что ожидаемый рейс осуществит самолет авиакомпании-партнера.

Представитель компании airBaltic Corporation Аугустс Зилбертс пояснил, что проблема связана с обслуживанием двигателей.

"Она возникла под влиянием войны в Украине и после пандемии, когда поставщики некоторых видов технического сырья и материалов стали задерживать их поставки на ремонтные заводы, а это означает и увеличение сроков обслуживания двигателей на заводах", - указал Зилбертс.

Чтобы произвести обслуживание двигателя, его нужно снять с крыла и доставить в США. В такой ситуации есть только два решения - или отменять рейсы, или на короткий срок взять в аренду другой самолет.

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