Иногда пассажиры airBaltic разочаровываются, так как приходится летать самолетами другой авиакомпании. Нормально ли то, что предприятие арендует девять самолетов, но в то же время сдало 17 самолетов своего воздушного флота другим предприятиям? Это выясняла передача 4. studija Латвийского телевидения.
Почему, планируя полет на airBaltic, пассажиры попадают в самолеты других авиакомпаний?
Пассажирам airBaltic кажется тревожным, когда незадолго до полета регулярно приходит информация, что ожидаемый рейс осуществит самолет авиакомпании-партнера.
Представитель компании airBaltic Corporation Аугустс Зилбертс пояснил, что проблема связана с обслуживанием двигателей.
"Она возникла под влиянием войны в Украине и после пандемии, когда поставщики некоторых видов технического сырья и материалов стали задерживать их поставки на ремонтные заводы, а это означает и увеличение сроков обслуживания двигателей на заводах", - указал Зилбертс.
Чтобы произвести обслуживание двигателя, его нужно снять с крыла и доставить в США. В такой ситуации есть только два решения - или отменять рейсы, или на короткий срок взять в аренду другой самолет.
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