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Aleksandrs Ovsjaņņikovs

Почему, планируя полет на airBaltic, пассажиры попадают в самолеты других авиакомпаний?

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Самолет airBaltic
Самолет airBaltic Фото: Ekrānuzņēmums no video

Иногда пассажиры airBaltic разочаровываются, так как приходится летать самолетами другой авиакомпании. Нормально ли то, что предприятие арендует девять самолетов, но в то же время сдало 17 самолетов своего воздушного флота другим предприятиям? Это выясняла передача 4. studija Латвийского телевидения.

Пассажирам airBaltic кажется тревожным, когда незадолго до полета регулярно приходит информация, что ожидаемый рейс осуществит самолет авиакомпании-партнера.

Представитель компании airBaltic Corporation Аугустс Зилбертс пояснил, что проблема связана с обслуживанием двигателей.

"Она возникла под влиянием войны в Украине и после пандемии, когда поставщики некоторых видов технического сырья и материалов стали задерживать их поставки на ремонтные заводы, а это означает и увеличение сроков обслуживания двигателей на заводах", - указал Зилбертс.

Чтобы произвести обслуживание двигателя, его нужно снять с крыла и доставить в США. В такой ситуации есть только два решения - или отменять рейсы, или на короткий срок взять в аренду другой самолет.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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