Венеция ужесточает правила въезда для туристов

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро намерен снизить столпотворение в городе в горячий сезон и пиковые дни.

Ожидается, что однодневные туристы, которые забронируют билеты заранее, будут платить пять евро за вход в итальянский город в определенные дни с апреля по июль. Однако если бронирование осуществляется менее чем за четыре дня до прибытия, эта сумма увеличивается до десяти евро.

Пошлина взимается за визиты в пятницу, субботу и воскресенье с 18 апреля по 27 июля, а также в праздничные дни – всего 54 дня.



Всем посетителям старше 14 лет придется оплатить сбор со своего телефона и загрузить QR-код, чтобы показать его инспекторам, которые будут выборочно проверять людей в общих зонах прибытия, например, на железнодорожном вокзале.

Те, у кого нет билета, рискуют получить штраф.

Как и в случае с предыдущим сбором, от уплаты будут освобождены лица, забронировавшие номера в гостиницах и гостевых домах, а также жители региона, студенты Венецианского университета и лица, посещающие родственников, проживающих в Венеции.

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