Застройщик территории Дворца спорта компания Estera Development планирует начать строительство первого здания жилого квартала Tērbatas dārzs на улицах Тербатас и Лиелгабалу в первом квартале 2025 года, инвестировав в проект более 120 миллионов евро, сообщили представители застройщика.
Фото ⟩ В застройку территории Дворца спорта инвестируют 120 миллионов евро
Всего планируется построить шесть семиэтажных домов. Строительство первого здания Tērbatas dārzs планируется завершить к концу 2026 года. В здании будут от однокомнатных квартир-студий до пятикомнатных пентхаусов с террасами на крыше.
В жилом районе Tērbatas dārzs планируется построить в общей сложности 800 квартир. Первые этажи зданий будут использоваться для коммерческой деятельности, например, кафе, ресторанов и салонов красоты, а на пересечении улиц Артилерияс и Кр. Барона планируется открыть супермаркет.
Остальные пять зданий на этой территории планируется построить в период с 2026 по 2032 год.
В основе застройки всего квартала лежит концепция "зеленого двора", разработанная компанией Labie koki. Эта концепция даст жителям возможность создавать небольшие сады перед своими домами. Также будет создана система сбора и использования дождевой воды для полива озелененных дворов. Внутренний двор квартала также станет пешеходной зоной для остальных жителей города.
Проект разработан эстонскими и латвийскими архитекторами Kadarik & Tüür и Mark arhitekti. Дизайн интерьера разработан Элиной Юкумой.
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