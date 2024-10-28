Фото В застройку территории Дворца спорта инвестируют 120 миллионов евро

Всего планируется построить шесть семиэтажных домов. Строительство первого здания Tērbatas dārzs планируется завершить к концу 2026 года. В здании будут от однокомнатных квартир-студий до пятикомнатных пентхаусов с террасами на крыше.

Фото: Publicitātes foto

Фото: Publicitātes foto

В жилом районе Tērbatas dārzs планируется построить в общей сложности 800 квартир. Первые этажи зданий будут использоваться для коммерческой деятельности, например, кафе, ресторанов и салонов красоты, а на пересечении улиц Артилерияс и Кр. Барона планируется открыть супермаркет.

Остальные пять зданий на этой территории планируется построить в период с 2026 по 2032 год.

В основе застройки всего квартала лежит концепция "зеленого двора", разработанная компанией Labie koki. Эта концепция даст жителям возможность создавать небольшие сады перед своими домами. Также будет создана система сбора и использования дождевой воды для полива озелененных дворов. Внутренний двор квартала также станет пешеходной зоной для остальных жителей города.

Проект разработан эстонскими и латвийскими архитекторами Kadarik & Tüür и Mark arhitekti. Дизайн интерьера разработан Элиной Юкумой.

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