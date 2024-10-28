В Риге откроет бюро норвежская авиакомпания Norse Atlantic Airways

По ее словам, во время рабочего визита в Норвегию она встретилась с основателем авиакомпании Бьёрном Торе Ларсеном, чтобы обсудить планы компании в Латвии.

Силиня сказала, что норвежцы рассматривают Ригу как авиационный хаб и ценят успешное сотрудничество с Латвийским агентством инвестиций и развития.

"Этот шаг соответствует нашей цели - рационализировать деятельность и использовать преимущества от эффективности затрат", - заявили в норвежской авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в пятницу премьер-министр посетила с рабочим визитом Осло, где встретилась с рядом официальных лиц и представителями норвежских компаний в Латвии.

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