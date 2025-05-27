В каких случаях государство будет полностью компенсировать стоимость медикаментов?

На эти цели будет зарезервирована часть бюджетных средств, выделенных на компенсацию медикаментов, в объеме не более одного миллиона евро.

Речь идет о ситуациях, когда человеку внезапно требуются жизненно важные лекарства, но в данный момент государство такие медикаменты либо не покрывает вовсе, либо компенсирует лишь частично.

Как указывает Министерство здравоохранения, отсутствие доступа к необходимым медикаментам создает дополнительную нагрузку на государственный социальный бюджет. Кроме того, своевременное обеспечение пациентов лекарствами и медицинскими изделиями способствует благополучию населения, сохранению трудовых ресурсов и повышению конкурентоспособности страны.

При этом компенсация будет предоставляться на курс лечения продолжительностью не более 12 месяцев.

По пояснению Министерства здравоохранения, новая инициатива расширит возможности компенсации лекарств в экстренных случаях и снизит финансовую нагрузку на пациентов при покупке медикаментов или медицинских изделий. Также доступность этих средств может положительно сказаться на благосостоянии жителей, устойчивости трудового рынка и общем развитии страны.