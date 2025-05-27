В каких случаях государство будет полностью компенсировать стоимость медикаментов?

Государство полностью компенсирует стоимость медикаментов или медицинских изделий жителям в неотложных и исключительных случаях, если об этом примет решение совместный консилиум трех университетских больниц. Это предусмотрено поправками, утвержденными правительством во вторник, 27 мая.
На эти цели будет зарезервирована часть бюджетных средств, выделенных на компенсацию медикаментов, в объеме не более одного миллиона евро.
Речь идет о ситуациях, когда человеку внезапно требуются жизненно важные лекарства, но в данный момент государство такие медикаменты либо не покрывает вовсе, либо компенсирует лишь частично.
Как указывает Министерство здравоохранения, отсутствие доступа к необходимым медикаментам создает дополнительную нагрузку на государственный социальный бюджет. Кроме того, своевременное обеспечение пациентов лекарствами и медицинскими изделиями способствует благополучию населения, сохранению трудовых ресурсов и повышению конкурентоспособности страны.
При этом компенсация будет предоставляться на курс лечения продолжительностью не более 12 месяцев.
По пояснению Министерства здравоохранения, новая инициатива расширит возможности компенсации лекарств в экстренных случаях и снизит финансовую нагрузку на пациентов при покупке медикаментов или медицинских изделий. Также доступность этих средств может положительно сказаться на благосостоянии жителей, устойчивости трудового рынка и общем развитии страны.
Уточняется также, что при формировании списка компенсируемых медикаментов, в том числе в онкологии, при включении препаратов в этот список для всех пациентов с одинаковыми показаниями должна применяться единая терапевтическая стратегия, соответствующая международным рекомендациям.
Учитывая рост числа заявлений и одновременно отказов в Национальной службе здравоохранения (NVD), когда в случае прогрессирования онкологического заболевания пациенты запрашивают индивидуальную компенсацию препаратов других линий терапии, уточнено положение, что такие препараты индивидуально компенсироваться не будут.
Терапия с использованием препаратов других линий обеспечивается пациентам через включение соответствующих медикаментов в список компенсируемых лекарств, на основании оценки их терапевтической эффективности и стоимости, а также в рамках выделенного финансирования на обеспечение новых линий терапии.
Поправки также предусматривают предоставление за счет государства систем мониторинга уровня глюкозы определенным группам населения.
Такие системы планируется предоставлять женщинам с сахарным диабетом первого или второго типа, получающим инсулинотерапию во время беременности и до 70 дней после родов, пациентам после трансплантации органов, а также после резекции поджелудочной железы.
Использование систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в лечении диабета помогает снизить риск госпитализаций, улучшает качество жизни пациентов и облегчает ежедневный контроль заболевания, указывает Министерство здравоохранения.
Кроме того, будет снижена административная нагрузка на представителей фармацевтических производителей в случаях, когда заявитель обращается в Национальную службу здравоохранения (NVD) с просьбой пересмотреть условия компенсации. В определенных случаях заявителю больше не потребуется представлять заключение Государственного агентства лекарств.
Как подчеркивает министерство, согласно статистике, собранной Европейской комиссией, показатели здоровья населения в Латвии - одни из самых низких в Европейском союзе (ЕС), а государственные расходы на здравоохранение значительно ниже среднего уровня по ЕС.
Финансирование, выделяемое Латвией на компенсацию медикаментов, также является одним из самых низких в ЕС - оно на 34% ниже, чем в Литве и Эстонии.
Многие медикаменты из списка компенсируемых в других странах ЕС, включая Литву и Эстонию, в Латвии недоступны, что неизбежно создает серьезную финансовую нагрузку для пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, жители Латвии из собственных средств покрывают примерно половину всех расходов на лекарства в год, включая большую часть медикаментов для амбулаторного применения.
Общие расходы жителей на лекарства составляют: 255,81 млн евро в год - на рецептурные препараты, не включенные в список компенсируемых; 28,94 млн евро - в виде доплаты за компенсируемые препараты; и 85,56 млн евро - на безрецептурные препараты.
Несмотря на реализуемый план снижения цен на лекарства, а также значительное расширение перечня компенсируемых медикаментов и увеличение объемов компенсаций, финансовые потребности пациентов по-прежнему остаются значительно выше, подчеркивают в министерстве.
Препараты, включенные в список компенсируемых медикаментов, ежегодно получают более 700 000 жителей Латвии. В этом году на их обеспечение из государственного бюджета было выделено 307 815 686 евро.
Новый порядок компенсации медикаментов и медицинских изделий в экстренных случаях, направленный на спасение жизни пациентов, вступит в силу с 1 июля этого года.
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