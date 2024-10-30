Подобные тревожные сообщения уже не раз поступали в приют. Хотя Pesaleidja был вынужден ограничить прием новых животных из-за долга, превышающего восемь тысяч евро, история кота по имени Вунтс настолько тронула сотрудников приюта, что они решили помочь, особенно учитывая, что хозяин был готов передать питомца в приют.

"Как можно взглянуть в глаза Вунтсу и сказать: нет, ты не заслуживаешь жить?" - говорит один из волонтеров Pesaleidja.

Так хвостатый оказался под опекой Pesaleidja. В клинике у него обнаружили струвиты в мочевом пузыре. Исследования и лечебный корм обошлись в 600 евро, добавив новую сумму к и без того большим расходам приюта.

Сейчас Pesaleidja собирает пожертвования.

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