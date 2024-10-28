Видео Больше не нужна: в лесу под Ригой найдена брошенная на произвол судьбы Трикси

"Он был так счастлив увидеть меня, человека, надеялся, что хозяин придет за ним, но я поняла, что никто за ним не придет. У меня на глаза навернулись слезы от того, как они избавились от животного. Мне кажется, мы слишком легко наказываем людей, которые жестоко обращаются с животными", - рассказывает женщина, которая нашла Трикси.

Когда она поняла, что собака была оставлена в лесу как ненужный мусор, женщина связалась с муниципальной полицией Ропажского края. Через некоторое время приехали полицейские и хотели забрать собаку в приют, но, когда поводок был отстегнут, испуганное животное вырвалось и убежало.

То, что последовало за этим, можно описать как командную работу добросердечных людей. Жители района и представители приюта для животных оповещали друг друга, где бродит собака. В конце концов песика удалось поймать и спасти.

Спасенное животное сейчас находится в приюте для животных Ulubele. Информация на микрочипе свидетельствует, что брошена была двухлетняя сука по кличке Трикси.

Изучив всю информацию, связанную с Трикси, выяснили, кто ее владелец. Как рассказали в Ulubele, когда представители приюта связались с ним, этот человек сообщил, что некоторое время назад отдал собаку другому человеку, но тот не зарегистрировал себя в качестве владельца собаки, и что именно этот человек привязал собаку в лесу.

Приюту удалось найти и этого "хозяина", и он сказал, что животное ему не нужно, сообщает Bez tabu.

В настоящее время Трикси ждет нового, заботливого хозяина в приюте для животных. Может быть, это вы?

Видео: Сюжет передачи Bez tabu

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