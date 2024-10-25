Видео "Друга нужно беречь!" В Эстонии кошка привела домой рысь

Общество охотников Эстонии (EJS) поделилось видео 23 октября.

"Кошка позвала на помощь, мышей было слишком много", - шутит один комментатор под видео. "Кошки всегда держатся вместе", - замечает другой. Один мужчина в комментариях поделился, что в районе Сааре также бродит рысь, которая каждый день ведет себя очень смело.

В комментариях одна женщина рассказала об интересном случае. "Рысь - странное животное. К нам на свадьбу пришла рысь. Мяукала во дворе несколько часов. Нам было интересно, потому что голос рыси был мощным. Никогда раньше не слышала рысь так четко. В конце концов, мы прогнали ее со двора, потому что собаки сильно гавкали", - рассказывает она.

Видео: В Эстонии кошка привела домой рысь

Издание спросило у Общества охотников Эстонии, являются ли такие моменты редким или частым явлением.

"Это скорее редкость, потому что нам известны случаи, когда они не так хорошо ладят. Например, летом прошлого года в Вырумаа рыси убили кошку", - отметила пресс-секретарь EJS Андра Хамбург.

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