Житель Таллинна во время прогулки встретил лису, которой так понравилось его общество, что она даже не хотела уходить, - пишет Postimees. "Она была не против, чтобы я подошел еще ближе, но я не стал этого делать", - рассказывает мужчина.
ВИДЕО ⟩ Как из "Маленького принца": житель Таллинна встретил дружелюбную лису
Житель Виймси Роман делится в Facebook-группе Viimsilased забавным видео с лисой.
Роман рассказал, что, поскольку у него есть собака, он много гуляет. Однако ранним утром в прошлую субботу он пошел на прогулку без собаки и встретил смелую лису, которая не убежала при приближении человека.
"Эти лисы живут на холме в Виймси, их там очень много", - говорит Роман, который совсем не испугался лисы, как и она не испугалась его. "Она была не против, чтобы я подошел еще ближе, но я этого не стал делать. Она наблюдала за мной и привыкала к моему присутствию, а затем спокойно легла спать", - рассказывает Роман.
"Как лиса из "Маленького принца", - пишут в комментариях. "Очень гордая", - восхищаются жители Виймси.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!