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ВИДЕО Как из "Маленького принца": житель Таллинна встретил дружелюбную лису

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Фото: Roman Sirotkin

Житель Таллинна во время прогулки встретил лису, которой так понравилось его общество, что она даже не хотела уходить, - пишет Postimees. "Она была не против, чтобы я подошел еще ближе, но я не стал этого делать", - рассказывает мужчина.

Житель Виймси Роман делится в Facebook-группе Viimsilased забавным видео с лисой.

Роман рассказал, что, поскольку у него есть собака, он много гуляет. Однако ранним утром в прошлую субботу он пошел на прогулку без собаки и встретил смелую лису, которая не убежала при приближении человека.

"Эти лисы живут на холме в Виймси, их там очень много", - говорит Роман, который совсем не испугался лисы, как и она не испугалась его. "Она была не против, чтобы я подошел еще ближе, но я этого не стал делать. Она наблюдала за мной и привыкала к моему присутствию, а затем спокойно легла спать", - рассказывает Роман.

"Как лиса из "Маленького принца", - пишут в комментариях. "Очень гордая", - восхищаются жители Виймси.

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