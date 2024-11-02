Видео Латвийского пенсионера не пустили в Грузию из-за вида паспорта

Кристап рассказывает: "Было воскресенье, принехали в аэропорт, прошли проверку безопасности. Принимая во внимание, что Грузия не находится в Шенгенской зоне, нужно было пересечь таможенную зону. Дошли до пограничного контроля, взяли наши документы на проверку. Попался довольно невежливый сотрудник, грубо ответил и так далее.

Наши паспорта проверены. Отец остался. Его отозвали в сторону и подготовили отказ на выезд из страны, и ему пришлось поехать домой. По-моему, абсурдно, что нам как гражданам нужно соблюдать закон, знать закон, а в то же время авиакомпания выдает билеты и посадочные талоны на основании недействительного документа".

Как выяснилось, нельзя путешествовать с бессрочным паспортом, необходимо, чтобы и в паспорте пенсионера был вписан срок действия.

Подробнее смотрите в сюжете:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!