План спасения Рундальского дворца представило Министерство культуры

Сейчас музей подчиняется министерству напрямую, но этот статус накладывает ограничения: музею сложно накапливать средства для инвестиций в ремонт и развитие дворцового комплекса, который требует немалых затрат на содержание. Кроме того, это мешает музею гибко реагировать на изменения на рынке труда и предлагать конкурентоспособные условия, необходимые для привлечения квалифицированных специалистов.

Реорганизация даст музею больше свободы - он сможет сам устанавливать цены на билеты и управлять своим бюджетом, что позволит лучше планировать расходы и заботиться о сохранности комплекса. Рундальский дворец - это не просто музей, а целый ансамбль из 19 зданий, расположенных на 85 гектарах. В ведении музея находятся также Курземские герцогские склепы в Елгавском замке.

Министерство культуры подчеркивает, что процесс передачи недвижимого имущества будет постепенным и пройдет в рамках существующего законодательства.

Важно, что музей будет финансироваться государством, а его бюджет формироваться из двух частей - средств из госбюджета (45,7%) и доходов от собственной деятельности (54,3%).