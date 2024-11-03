Министерство культуры Латвии готовит план, чтобы преобразовать музей Рундальского дворца в независимое государственное учреждение, находящееся под управлением Минкульта. Этот шаг, как считают в министерстве, необходим для того, чтобы музей мог полноценно развиваться, сохраняя свое культурное и историческое наследие, а также обеспечить обществу более широкий доступ к его коллекциям.
План спасения Рундальского дворца представило Министерство культуры
Сейчас музей подчиняется министерству напрямую, но этот статус накладывает ограничения: музею сложно накапливать средства для инвестиций в ремонт и развитие дворцового комплекса, который требует немалых затрат на содержание. Кроме того, это мешает музею гибко реагировать на изменения на рынке труда и предлагать конкурентоспособные условия, необходимые для привлечения квалифицированных специалистов.
Реорганизация даст музею больше свободы - он сможет сам устанавливать цены на билеты и управлять своим бюджетом, что позволит лучше планировать расходы и заботиться о сохранности комплекса. Рундальский дворец - это не просто музей, а целый ансамбль из 19 зданий, расположенных на 85 гектарах. В ведении музея находятся также Курземские герцогские склепы в Елгавском замке.
Министерство культуры подчеркивает, что процесс передачи недвижимого имущества будет постепенным и пройдет в рамках существующего законодательства.
Важно, что музей будет финансироваться государством, а его бюджет формироваться из двух частей - средств из госбюджета (45,7%) и доходов от собственной деятельности (54,3%).
В министерстве подчеркивают, что только с таким финансовым балансом музей сможет эффективно выполнять свои задачи и развивать инфраструктуру.
Реорганизацию предлагают начать с 1 января 2025 года. Цель музея - превратить Рундальский дворец в международный центр искусства и культуры, где будет изучаться и популяризироваться старинное искусство Латвии и Европы. Сейчас в музее работают 114 человек.
Сотрудники занимаются уходом за коллекцией, реставрацией, каталогизацией, сбором материалов по истории комплекса, а также исследованием декоративного искусства Европы XV-XX веков. Важная часть работы музея - это исследование латвийского искусства, барочной музыки, исторических садов и традиций праздников.
Музей не только бережно хранит наследие, но и делает его доступным для всех: экспозиции Рундальского дворца, дворцовый парк и герцогские склепы в Елгаве открыты для посетителей, проводятся образовательные программы. Реорганизация, как рассчитывают в министерстве, откроет новые возможности для развития и сохранения этого уникального культурного памятника.
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