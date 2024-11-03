На этой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его многолетнего партнера по бизнесу Александра Бабенко виновными в организации убийства адвоката Мартиньша Бункуса. По версии прокуратуры, Бункус активно сообщал различным государственным органам о незаконной деятельности в теневой империи предпринимателей, что, по мнению следствия, стало мотивом для его устранения. Однако адвокаты обвиняемых намерены обжаловать приговор, настаивая на том, что настоящие преступники не на находятся скамье подсудимых. В качестве доводов они представили заключение бывшего полицейского эксперта Айвиса Ивашко, который утверждает, что Бункус мог быть застрелен не из грузовика, ехавшего впереди, а с пешеходной дорожки или стоянки, что ставит под сомнение версию следствия.
ФОТО и ВИДЕО ⟩ Убийца стрелял с тротуара? Адвокаты обвиняемых в убийстве Бункуса представили новую версию
Судебный процесс длился почти полтора года. Подсудимых - Ульмана, Бабенко и Виктора Кривошея - доставляли на каждое заседание под усиленной охраной. Дело затягивалось: обвиняемые часто ссылались на проблемы со здоровьем, а все выступления переводились на русский язык, несмотря на то, что Ульман и Бабенко - граждане Латвии, а Кривошей тоже понимает по-латышски.
Суд отклонил просьбу защиты дать больше времени для подготовки к последнему слову, и лишь Ульман успел сделать заявление. Он заявил, что "на скамье подсудимых сидят не те люди".
На суде показали кадры с камеры наблюдения дома Бункуса. Утром 30 мая 2018 года адвокат вышел из дома в Межапарке, сел в белый Range Rover и направился по привычному маршруту через Брасовский мост.
Несколько минут спустя на улице Айзсаулес фургон, ехавший перед ним, открыл огонь, и Бункус был убит.
В расследовании долго не было прорыва, пока спустя четыре года Кривошей не признался, что это он совершил убийство. Согласно обвинению, он стрелял из автомата Калашникова, спрятавшись в фургоне под оранжевым брезентом, используя специально установленную опору для точности.
Кривошей рассказал, что заказ стоил 300 тысяч евро и поступил от Геннадия Валягина, который был убит в 2022 году.
Адвокаты Ульмана и Бабенко предложили альтернативную версию. Они утверждают, что убийцы стреляли не из фургона, а с тротуара или стоянки, и представили заключение бывшего полицейского Айвиса Ивашко, который поставил под сомнение выводы официальных экспертов. На его схемах траектория пуль указывает на стрельбу сбоку, а не из фургона.
Однако у этой версии есть слабое место: у Ивашко не было возможности изучить сам автомобиль Бункуса. Судебный эксперт Сигита Силарая пояснила, что для точных выводов необходимо исследовать повреждения на машине. По ее словам, в этом случае требовалась бы полноценная баллистическая экспертиза.
Имя Айвиса Ивашко уже фигурировало в громких скандалах. Четыре года назад выяснилось, что в интересах компании Latvijas Gāze он выдавал заключения против потребителей, обвиняя их во вмешательстве в работу газовых счетчиков. Тогда он одновременно был судебным экспертом в полиции и сотрудничал с Latvijas Gāze. Сейчас Ивашко остается на контракте с полицией и преподает в Полицейской академии.
29 октября 2024 года суд приговорил Ульмана и Бабенко к 15 годам заключения за заказ убийства Бункуса, а Кривошея - к пожизненному сроку. Прокуратура довольна приговором, но намерена обжаловать решение суда не конфисковать имущество подсудимых.
Мать Бункуса, Даце Бункус, не пропустила почти ни одного заседания суда. Она уверена, что если бы полиция вовремя отреагировала на заявление ее сына о смертельных угрозах, он мог бы быть жив.
Фото: У Братского кладбища убит Мартиньш Бункус
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