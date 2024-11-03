ФОТО и ВИДЕО Убийца стрелял с тротуара? Адвокаты обвиняемых в убийстве Бункуса представили новую версию

Кривошей рассказал, что заказ стоил 300 тысяч евро и поступил от Геннадия Валягина, который был убит в 2022 году.

Адвокаты Ульмана и Бабенко предложили альтернативную версию. Они утверждают, что убийцы стреляли не из фургона, а с тротуара или стоянки, и представили заключение бывшего полицейского Айвиса Ивашко, который поставил под сомнение выводы официальных экспертов. На его схемах траектория пуль указывает на стрельбу сбоку, а не из фургона.

Однако у этой версии есть слабое место: у Ивашко не было возможности изучить сам автомобиль Бункуса. Судебный эксперт Сигита Силарая пояснила, что для точных выводов необходимо исследовать повреждения на машине. По ее словам, в этом случае требовалась бы полноценная баллистическая экспертиза.

Имя Айвиса Ивашко уже фигурировало в громких скандалах. Четыре года назад выяснилось, что в интересах компании Latvijas Gāze он выдавал заключения против потребителей, обвиняя их во вмешательстве в работу газовых счетчиков. Тогда он одновременно был судебным экспертом в полиции и сотрудничал с Latvijas Gāze. Сейчас Ивашко остается на контракте с полицией и преподает в Полицейской академии.

29 октября 2024 года суд приговорил Ульмана и Бабенко к 15 годам заключения за заказ убийства Бункуса, а Кривошея - к пожизненному сроку. Прокуратура довольна приговором, но намерена обжаловать решение суда не конфисковать имущество подсудимых.

Мать Бункуса, Даце Бункус, не пропустила почти ни одного заседания суда. Она уверена, что если бы полиция вовремя отреагировала на заявление ее сына о смертельных угрозах, он мог бы быть жив.

Фото: У Братского кладбища убит Мартиньш Бункус

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