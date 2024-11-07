Латвийский мультфильм "Поток" номинирован на "евро-Оскар"

Кажа отмечает, что "Поток" уже десятую неделю демонстрируется в кинотеатрах Латвии и все это время входит в тройку самых популярных фильмов, собрав более 110 тысяч зрителей. Фильм получил около 20 международных наград на кинофестивалях во Франции, Канаде, Мексике, Австралии, Китае, Польше и других странах, с 30 октября демонстрируется в кинотеатрах Франции, а с 22 ноября начнется показ в США. "Поток" также является латвийским кандидатом на премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Мультфильм представляет собой 3D-анимационную историю об индивидуалистичном Коте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире, не населенном людьми, Коту приходится изменить свой образ жизни и взаимодействовать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

Европейская киноакадемия была основана в 1989 году как Европейское кинообщество, первым президентом которого стал Ингмар Бергман, основавший организацию вместе с 40 другими великими кинематографистами, такими как Федерико Феллини, Теодор Ангелопулос, Ричард Аттенборо, чтобы способствовать развитию европейской киноиндустрии. С 2024 года председателем Европейской киноакадемии является актриса Жюльетт Бинош. В этом году состоится 37-я церемония вручения наград киноакадемии.

В основных категориях премии номинированы следующие работы и кинодеятели:

Лучший фильм:

"Bye Bye Tiberias", режиссер Лина Суалем

"Дагомея", режиссер Мати Диоп

"Эмилия Перес", режиссер Жак Одиар

"Течение", режиссер Гинтс Зилбалодис

"Субстанция", режиссер Корали Фаржа

"Комната по соседству", режиссер Педро Альмодовар

"Семя священного инжира", режиссер Мохаммад Расулоф

"Они застрелили пианиста", режиссеры Хавьер Марискаль, Фернандо Труэба

"Горная невеста", режиссер Маура Дельперо

Лучший режиссер:

Андреа Арнольд, "Птица"

Жак Одиар, "Эмилия Перес"

Педро Альмодовар, "Комната по соседству"

Мохаммад Расулоф, "Семя священного инжира"

Маура Дельперо, "Горная невеста"

Лучшая актриса:

Ренате Рейнсве, "Арманд"

Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"

Трине Дюрхольм, "Девушка с иглой"

Вик Кармен Сонн, "Девушка с иглой"

Тильда Суинтон, "Комната по соседству"

Лучший актер:

Франц Роговский, "Птица"

Рэйф Файнс, "Конклав"

Ларс Эйдингер, "Жизнь"

Дэниел Крейг, "Квир"

Абу Сангаре, "История Сулеймана"

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