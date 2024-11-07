На следующих переговорах о многолетнем бюджете Евросоюза (ЕС) с 2028 по 2034 год нужна стратегия по проекту Rail Baltica, чтобы привлечь как можно больше финансирования, заявила в четверг, 7 ноября, на заседании комиссии по расследованию ошибок в реализации железнодорожного проекта Rail Baltica координатор коридора основной сети TEN-T Северное море-Балтия генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту Катрин Траутманн.
Представитель Еврокомиссии ожидает от Латвии реального начала строительства на основной трассе
Она отметила, что многолетние бюджетные переговоры ЕС начнутся в следующем году.
"Это будет важный процесс переговоров и лоббирования, в котором потребуется четкая стратегия и четкие ответы на все вопросы. Страны Балтии не могут прийти лишь со своими требованиями, потому что тогда другие страны скажут, что странам Балтии повезло с получением такой поддержки, отметила Траутманн.
На вопрос, может ли Латвия в следующем многолетнем бюджетном периоде ЕС рассчитывать на сумму от 1,2 до 1,3 млрд евро, она ответила, что это зависит от исхода дискуссий.
"Решение в руках стран-участниц, это не будет решение Еврокомиссии", - добавила Траутманн.
Кроме того, она сказала, что ожидает от Латвии реального начала строительства на основной трассе, так как на переговорах о бюджете нужно продемонстрировать прогресс в продвижении проекта.
"Балтийские страны должны быть очень сильны в этих дискуссиях, а также обеспечить поддержку от других стран, которые будут участвовать в дискуссиях", - сказала Траутманн.
В свою очередь, глава парламентской комиссии по расследованию Андрис Кулбергс добавил, что Латвия в одиночку не может решать этот вопрос.
В качестве примера он привел, что в Латвии такой проект стоил бы 5000 евро на душу населения, а во Франции, например, 139 евро на жителя.
"Есть существенные различия между странами, поэтому необходимо уметь аргументировать, почему этот проект так важен. Эта борьба должна быть общей в сотрудничестве всех стран Балтии, и следует использовать все возможности", - добавил Кулбергс.
Он подчеркнул, что проект необходимо "поднять" на уровень премьера и президента, как это уже происходит в Эстонии и Литве.
Хотя представитель Еврокомиссии отметила, что трансграничное соединение должно быть завершено к 2030 году, Кулбергс признал, что не представляет, как это успеть, поскольку следующее финансирование из очередного многолетнего бюджетного периода ЕС можно получить не раньше конца 2029 года.
В докладе Министерства сообщения о сценарии внедрения Rail Baltica говорится, что Латвия до сих пор привлекла для проекта финансирование в размере 1,426 млрд. евро, в том числе софинансирование из госбюджета.
Стоимость основной трассы в Латвии оценивается в 4,549 млрд евро, в том числе выделенное финансирование основной трассы сейчас составляет 791 млн евро.
Ранее заместитель госсекретаря Минсообщения Кристине Малнача отметила, что в этот период многолетнего планирования бюджета ЕС оставшееся финансирование проекта Rail Baltica, на которое Латвия может претендовать, составляет примерно 160 млн евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!