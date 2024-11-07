Представитель Еврокомиссии ожидает от Латвии реального начала строительства на основной трассе

Она отметила, что многолетние бюджетные переговоры ЕС начнутся в следующем году.

"Это будет важный процесс переговоров и лоббирования, в котором потребуется четкая стратегия и четкие ответы на все вопросы. Страны Балтии не могут прийти лишь со своими требованиями, потому что тогда другие страны скажут, что странам Балтии повезло с получением такой поддержки, отметила Траутманн.

На вопрос, может ли Латвия в следующем многолетнем бюджетном периоде ЕС рассчитывать на сумму от 1,2 до 1,3 млрд евро, она ответила, что это зависит от исхода дискуссий.

"Решение в руках стран-участниц, это не будет решение Еврокомиссии", - добавила Траутманн.

Кроме того, она сказала, что ожидает от Латвии реального начала строительства на основной трассе, так как на переговорах о бюджете нужно продемонстрировать прогресс в продвижении проекта.

"Балтийские страны должны быть очень сильны в этих дискуссиях, а также обеспечить поддержку от других стран, которые будут участвовать в дискуссиях", - сказала Траутманн.