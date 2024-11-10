В Тукумсе раненого домашнего кролика выбросили в мусорный контейнер

Вот горькое напоминание тем, кто разводит этих кроликов и отдает их за "небольшие деньги" кому попало, без чипа и уж точно без вакцинации... Не умножайте беду, ведь ваше "удовольствие" от размножения привело к трагическим последствиям", - пишет приют для животных, добавляя, что жизни не бывают "большими и маленькими", но преступления могут быть ужасными.