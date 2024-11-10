"Сегодняшнее событие - это урок жестокости", - говорится в сообщении приюта для животных в Тукумсе, опубликованном на Facebook. Благодаря неравнодушным людям удалось спасти маленького кролика с огромной, зияющей раной на животе, которого выбросили в закрытый мусорный контейнер. К счастью, зверька удалось быстро доставить к врачам. Пользователи Facebook и сотрудники приюта были шокированы, узнав, что кто-то попытался избавиться от беззащитного животного таким жестоким образом.
В Тукумсе раненого домашнего кролика выбросили в мусорный контейнер
"Честно говоря, меня тошнило не от содержимого контейнера, а от ужасающего поступка... Бросить среди мусора живое, раненое существо... Маленького кролика...
Вот горькое напоминание тем, кто разводит этих кроликов и отдает их за "небольшие деньги" кому попало, без чипа и уж точно без вакцинации... Не умножайте беду, ведь ваше "удовольствие" от размножения привело к трагическим последствиям", - пишет приют для животных, добавляя, что жизни не бывают "большими и маленькими", но преступления могут быть ужасными.
Также в комментариях к посту другие пользователи Facebook резко критикуют и осуждают поведение бывшего владельца или заводчика кролика.
"Кролику в клинике была оказана первая помощь, назначено лечение. Закуплено все необходимое для его питания - витамины, корм", - сообщает приют.
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