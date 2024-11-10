Взрослые привыкли брать отпуск и отдыхать от своих рабочих обязанностей, но школьникам часто приходится совмещать отдых на каникулах с выполнением домашних заданий. Так как же обстоят дела на самом деле - действительно ли на школьные каникулы, особенно короткие, обязательно задавать много домашних заданий? Этим вопросом задается зрительница Ивета в программе Латвийского телевидения 4. studija. Об этом сообщает портал Lsm.lv.
Разрешено ли задавать домашнее задание детям на время каникул? Объясняют эксперты
Ивета, беспокоясь о том, как отдыхают ее внуки на каникулах, задается вопросом: "Я - бабушка восьмерых внуков. Некоторые из них - школьники, и мы уже несколько лет планируем мой отпуск так, чтобы он совпадал с их школьными каникулами. Но я заметила, что даже на каникулах детям задают довольно большие домашние задания. Поэтому у меня возникает вопрос: действительно ли на школьные каникулы, которые длятся всего неделю, обязательно задавать домашние задания, или можно обойтись без них? На мой взгляд, каникулы - это каникулы: время отдохнуть и набраться сил. Если у меня отпуск, то и я отдыхаю".
Действительно ли обязательно задавать домашнее во время недельных каникул?
Максим Платонов, заместитель директора Департамента надзора Государственной службы качества образования, поясняет, что
"внешние нормативные акты в настоящее время не регулируют домашнее задание и его объем. Это дело образовательного учреждения и педагога.
Домашнее задание должно быть целенаправленным, содержательным, а не просто задаваться просто так, чтобы ребенок не мог насладиться, например, осенними каникулами или отдыхом от учебного процесса.
Но говорить о том, что домашние задания не могут быть как таковые, я бы не стал. Особенно короткие каникулы, вероятно, больше предназначены для отдыха, а не выполнения домашних заданий. Однако, если в задании есть цель и польза, которые педагог четко обозначил, и ученик понимает ожидаемый результат, то это вполне можно поддержать".
Таким образом, назначение домашних заданий - это компетенция школы и учителей. По мнению Государственной службы качества образования, поддерживаются "осмысленные, понятные для учащихся и выполнимые самостоятельно задания, направленные, например, на закрепление и совершенствование знаний и навыков".
Программа опросила нескольких учащихся и их родителей, и пришла к выводу, что большинство выступает за полноценный отдых во время школьных каникул. Отдел по правам ребенка Бюро омбудсмена приходит к выводу, что практика учебных заведений и учителей в этом вопросе различается, и добавляет, что объем домашних заданий, возможно, даже должен регулироваться законом.
Руководитель отдела по правам детей аппарата омбудсмена Лайла Гравере говорит: "По мнению омбудсмена, нецелесообразно задавать детям домашние задания во время школьных каникул. Свободное время предназначено для отдыха, аналогично отпуску у взрослых.
Родители имеют право добиваться изменения практики выполнения домашних заданий через Совет школы.
В целях защиты прав и интересов своего ребенка родители должны использовать предусмотренное Законом об образовании право обратиться в образовательное учреждение и обратить внимание на загруженность ребенка, что влияет на его право на отдых и полноценный сон".
"Каждое учебное заведение и каждый педагог самостоятельны в своей деятельности и несут ответственность за свои методы, подходы и результаты. Поэтому основная ответственность лежит на руководителе учреждения и учителе: почему это делается, с какой целью и какую обратную связь они получают?
Каждый родитель имеет право участвовать в совершенствовании учебного процесса, быть услышанным, мы рекомендуем сначала обратиться к конкретному преподавателю, а если вам не дают ответ или не удовлетворены им, то можно идти к руководителю образовательного учреждения.
Если родителя не услышат и там, то для школ, основанных самоуправлениями, этим вопросом может заняться местное Управление образования, чтобы привлечь внимание к проблеме. Это был бы нормальный путь для обсуждения, понимания и соответствующего решения", - пояснил Платонов.
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