Разрешено ли задавать домашнее задание детям на время каникул? Объясняют эксперты

Ивета, беспокоясь о том, как отдыхают ее внуки на каникулах, задается вопросом: "Я - бабушка восьмерых внуков. Некоторые из них - школьники, и мы уже несколько лет планируем мой отпуск так, чтобы он совпадал с их школьными каникулами. Но я заметила, что даже на каникулах детям задают довольно большие домашние задания. Поэтому у меня возникает вопрос: действительно ли на школьные каникулы, которые длятся всего неделю, обязательно задавать домашние задания, или можно обойтись без них? На мой взгляд, каникулы - это каникулы: время отдохнуть и набраться сил. Если у меня отпуск, то и я отдыхаю".