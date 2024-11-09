Видео В школах не хватает денег, чтобы купить учебные материалы. Директор о ценах на книги: "Это ненормально"

Педагогам нелегко жить без книг и рабочих тетрадей. Если опытные учителя уже умеют готовиться к уроку без учебников, используя различные другие доступные источники, в том числе цифровые, то начинающим учителям это не так просто.

Проблема с доступностью учебных пособий беспокоит и работодателей. Представляющая их организация считает, что если материалы не будут доступны, то и результаты школьников не улучшатся, а потому нехватка квалифицированной рабочей силы станет еще большей проблемой.

"Если проанализировать, в чем может быть причина результатов централизованных экзаменов и общей успеваемости, то одной из причин является наличие учебных материалов. Чтобы обеспечить полный комплект учебных материалов, в бюджете следующего года необходимо 12-14 миллионов, которые мы также попросим правительство найти", - сказал генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Каспар Горкшс.

Сумма не маленькая, ведь на данный момент общий объем государственного финансирования на учебные материалы ресурсов более 9,4 миллиона евро. В Минобразования также признают, что финансирование учебных материалов могло бы быть выше.

Министерство образования и науки подчеркивает, что в этом году финансирование уже было максимально увеличено - раньше оно составляло 28 евро за школьника, а с сентября - 35 евро.

"Нам всегда хотелось бы, чтобы было больше. Если посмотреть, сколько запланировано на следующий год на учебные материалы, то эта сумма увеличена на 30%. Я думаю, это довольно большая сумма за год. Конечно, школы по-разному распоряжаются этими средствами, потому что я слышала, что их абсолютно достаточно и они со всем могут справиться, но я также слышала, что они не справятся", - сказала министр образования Анда Чакша.

Школы с большей поддержкой местных властей меньше жалуются на нехватку учебных материалов.

Поддержка сильно варьируется в зависимости от местных властей: если в некоторых муниципалитетах на закупку учебных материалов ежегодно выделяется около полумиллиона евро, то в других местах это всего лишь 2000 евро.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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