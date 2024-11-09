В школах по-прежнему не хватает денег на приобретение учебных материалов - книг, рабочих тетрадей и других вещей, связанных с обучением. По данным учебных заведений, книги стали настолько дорогими, что купить все необходимое за счет государства становится все сложнее. В Минобразования признают, что финансирование учебных материалов могло бы быть больше, при этом в этом году оно уже увеличено в пределах возможностей, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ В школах не хватает денег, чтобы купить учебные материалы. Директор о ценах на книги: "Это ненормально"
Проблемы с доступностью учебных материалов для школ начались четыре года назад. С введением нового содержания большая часть старых учебников, хранившихся годами, стала недействительной и их пришлось выбросить.
В школах говорят, что все было бы хорошо, если бы они могли позволить себе купить новые. Государственное финансирование приобретения учебных материалов для одного школьника в этом году составляет 35 евро - этого недостаточно даже для приобретения пары книг.
"Например, учебник по математике для 9-го класса. Три части. Одна книга стоит 17,05 евро без PVN. Посчитаем на одного ребенка по одному предмету, в одном классе, они уже составляют чуть больше 60 евро. То есть всего 6 000 евро на класс, на предмет. Это ненормально", - говорит Иева Таранда, директор Юрмальской государственной гимназии.
Если денег на новые материалы нет, то приходится импровизировать. Поэтому во многих местах, в том числе и в Юрмале, одним из самых загруженных устройств в школе зачастую является копировальный аппарат.
"Если нам не хватает книг, то мы идем к копировальному аппарату и печатаем эти книги. Это тоже абсурд и нарушение закона, вопрос авторских прав. Поэтому это очень болезненный вопрос, чрезвычайно болезненный, особенно в младших классах с первого по четвертый", - отметила директор Юрмальской государственной гимназии.
Педагогам нелегко жить без книг и рабочих тетрадей. Если опытные учителя уже умеют готовиться к уроку без учебников, используя различные другие доступные источники, в том числе цифровые, то начинающим учителям это не так просто.
Проблема с доступностью учебных пособий беспокоит и работодателей. Представляющая их организация считает, что если материалы не будут доступны, то и результаты школьников не улучшатся, а потому нехватка квалифицированной рабочей силы станет еще большей проблемой.
"Если проанализировать, в чем может быть причина результатов централизованных экзаменов и общей успеваемости, то одной из причин является наличие учебных материалов. Чтобы обеспечить полный комплект учебных материалов, в бюджете следующего года необходимо 12-14 миллионов, которые мы также попросим правительство найти", - сказал генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Каспар Горкшс.
Сумма не маленькая, ведь на данный момент общий объем государственного финансирования на учебные материалы ресурсов более 9,4 миллиона евро. В Минобразования также признают, что финансирование учебных материалов могло бы быть выше.
Министерство образования и науки подчеркивает, что в этом году финансирование уже было максимально увеличено - раньше оно составляло 28 евро за школьника, а с сентября - 35 евро.
"Нам всегда хотелось бы, чтобы было больше. Если посмотреть, сколько запланировано на следующий год на учебные материалы, то эта сумма увеличена на 30%. Я думаю, это довольно большая сумма за год. Конечно, школы по-разному распоряжаются этими средствами, потому что я слышала, что их абсолютно достаточно и они со всем могут справиться, но я также слышала, что они не справятся", - сказала министр образования Анда Чакша.
Школы с большей поддержкой местных властей меньше жалуются на нехватку учебных материалов.
Поддержка сильно варьируется в зависимости от местных властей: если в некоторых муниципалитетах на закупку учебных материалов ежегодно выделяется около полумиллиона евро, то в других местах это всего лишь 2000 евро.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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