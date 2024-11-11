Однако фон дер Ляйен отметила, что война, развязанная Россией против Украины, затрагивает и интересы США, поскольку Москва теперь пользуется поддержкой Китая, Ирана и Северной Кореи.

"Безопасность Индо-Тихоокеанского региона и Европы взаимосвязана, и интересы США и ЕС также взаимосвязаны", - подчеркнула председатель ЕК.

Ранее Орбан, поддерживающий тесные отношения с Трампом, был изгоем в ЕС, поскольку пытался поддерживать связи с Москвой и выражал "нелиберальные" взгляды.

Фон дер Ляйен до сих пор бойкотировала все мероприятия, организованные Венгрией в рамках нынешнего председательства в ЕС, а 9 октября, когда они в последний раз публично встретились в Европейском парламенте (ЕП), председатель ЕК резко отчитала венгерского премьер-министра.

Но в пятницу она не пожалела улыбок и с трибуны поблагодарила "дорогого Виктора за его великолепное гостеприимство".

Орбан также обошелся без колкостей, заявив, что "это не место для выяснения разногласий" и что конфликты с фон дер Ляйен "остались в прошлом".

Орбан также воздержался от пророссийской риторики, восхваляя "героическое мужество" украинских солдат.

Премьер-министр Венгрии также сказал, что для него особая честь принимать европейских лидеров в Будапеште.

Правда, главным вопросом пятничного саммита было повышение конкурентоспособности блока, а не вопрос Украины.

Лидеры стран ЕС приняли "Будапештскую декларацию" - план из 12 пунктов по ускорению экономического роста ЕС.