После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США лидеры стран Европейского союза (ЕС) на саммите в Будапеште в пятницу, 8 ноября, несмотря на глубокие разногласия по Украине, попытались угодить и хозяину саммита, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, и новому хозяину Белого дома.
"Нам (ЕС и США) нужно работать вместе. Мы союзники и друзья", - заявила, например, премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
В свою очередь премьер-министр Бельгии Александр де Кро подчеркнул: "Мы союзники, и было бы нелепо налагать друг на друга [таможенные] тарифы, когда у нас есть общий конкурент в лице Китая".
К ним присоединилась председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая подчеркнула, что "важно с самого начала выстроить хорошие отношения с новой администрацией США".
"Мы по-прежнему получаем много СПГ (сжиженного природного газа) из России. Почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле?" - добавила фон дер Ляйен.
Галерея: Саммит в Будапеште
Единственная критика прозвучала от Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который заявил, что у Трампа "иные отношения с правдой", чем у нормальных людей.
С Трампом мы вступаем в "мир, движимый скорее интересами, чем ценностями", - предупредил Борель.
Ранее Трамп встревожил лидеров ЕС, пообещав ввести тарифы на импорт из ЕС, и высказал сомнения относительно будущей поддержки Украины со стороны США.
Однако фон дер Ляйен отметила, что война, развязанная Россией против Украины, затрагивает и интересы США, поскольку Москва теперь пользуется поддержкой Китая, Ирана и Северной Кореи.
"Безопасность Индо-Тихоокеанского региона и Европы взаимосвязана, и интересы США и ЕС также взаимосвязаны", - подчеркнула председатель ЕК.
Ранее Орбан, поддерживающий тесные отношения с Трампом, был изгоем в ЕС, поскольку пытался поддерживать связи с Москвой и выражал "нелиберальные" взгляды.
Фон дер Ляйен до сих пор бойкотировала все мероприятия, организованные Венгрией в рамках нынешнего председательства в ЕС, а 9 октября, когда они в последний раз публично встретились в Европейском парламенте (ЕП), председатель ЕК резко отчитала венгерского премьер-министра.
Но в пятницу она не пожалела улыбок и с трибуны поблагодарила "дорогого Виктора за его великолепное гостеприимство".
Орбан также обошелся без колкостей, заявив, что "это не место для выяснения разногласий" и что конфликты с фон дер Ляйен "остались в прошлом".
Орбан также воздержался от пророссийской риторики, восхваляя "героическое мужество" украинских солдат.
Премьер-министр Венгрии также сказал, что для него особая честь принимать европейских лидеров в Будапеште.
Правда, главным вопросом пятничного саммита было повышение конкурентоспособности блока, а не вопрос Украины.
Лидеры стран ЕС приняли "Будапештскую декларацию" - план из 12 пунктов по ускорению экономического роста ЕС.
"Если американцы решили сделать Америку снова великой, нам необходимо сделать снова великой Европу", - подчеркнул Орбан.
Однако буквально днем ранее у Орбана произошел обмен разкостями с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он вновь призвал Украину прекратить боевые действия и достичь соглашения с Россией.
На это Зеленский ответил серией резких риторических вопросов: "Вы кто такой? Ваши дети умирают? Их убивают здесь? Ваши дома разрушены? (...) Это бессмыслица (...) Мы теперь таких людей называем "диванными экспертами".
Только популистский левый премьер-министр Словакии Роберт Фицо присоединился к Орбану, призвав украинцев сложить оружие.
Хотя премьер-министр Венгрии не отказался от своей позиции в пятницу, он признал, что это было "суверенное решение" Украины - продолжать борьбу. "Это их страна, их будущее, их жизни", - подчеркнул Орбан.
Тем временем фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС заявили о своей готовности поддерживать Украину, даже если США изменят свою внешнюю политику при Трампе.
Лидеры ЕС также осудили в пятницу нападения пропалестинских банд на израильских футбольных фанатов в Амстердаме, произошедшее накануне.
Некоторые из них также призвали провести внешнее расследование нарушений на парламентских выборах в Грузии.
Согласно официальным результатам, на выборах 26 октября победила партия "Грузинская мечта", основанная и фактически возглавляемая Бидзиной Иванишвили.
Президент Литвы Гитанос Науседа заявил, что все знают, что Иванишвили стоял за фальсификацией выборов, и что все знают, насколько он близок к России.
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