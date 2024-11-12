Правительство отклонило все 425 предложений депутатов к бюджету

В свою очередь, предложение Министерства здравоохранения предполагает дополнить законопроект новой статьей, чтобы в случае необходимости обеспечить участие государства в деятельности региональных больниц и дальнейшее повышение эффективности управления лечебными учреждениями. Кроме того, поддержаны предложения по перераспределению средств на продолжение терапии гематоонкологическими препаратами для детей в домашних условиях.

Было поддержано предложение Министерства сообщения о финансировании в период с 2024 по 2026 год приоритетного мероприятия "Введение на практике письменного отображения латгальского языка" для установки указателей границ исторических земель и обозначения культурного пространства латышей не только на латгальском языке, но и на ливском.

Министерству умного управления и регионального развития в сотрудничестве с Минэкономики и МОН поручено до 1 декабря 2024 года подготовить и внести на рассмотрение Кабинета министров проект нормативного акта по созданию Национального центра искусственного интеллекта.

В целях обеспечения применения с 1 января 2025 года измененных нормативных актов, включенных в пакет законопроекта о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы, Службе государственных доходов и Государственному агентству социального страхования в 2024 году поручено обеспечить в рамках выделенных средств приспособление необходимых для этого систем информационных технологий.

Минфин подчеркивает, что всего в Сейм поступило 425 предложений к госбюджету и сопровождающим его законопроектам. Ко многим указанным в предложениях мероприятиям правительством предложено решение и подходящий источник финансовых ресурсов, отмечает Минфин.

Регламентом Сейма установлено, что предложения, поданные к проекту государственного бюджета, ответственная бюджетная комиссия Сейма направляет для подготовки заключения Кабинету министров.

Работу над рассмотрением предложений, поданных к проекту бюджета следующего года, комиссия начнет сразу после того, как по каждому из них будет получено заключение Кабинета министров, сообщил председатель бюджетной комиссии Янис Рейрс.

Предполагается, что в окончательном чтении законопроект о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы и 31 сопровождающий проект бюджета законопроект Сейм начнет рассматривать 4 декабря.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!