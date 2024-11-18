Видео "Деньги не пахнут": эксперт о том, почему бизнес продолжает торговать с РФ

Янис Таукачс прокомментировал предыдущий подкаст с участием представителя Служба государственных доходов (VID) Байбы Шмите-Роке, которая отметила, что количество уголовных дел по нарушению санкций не уменьшается.

Напротив, их число растет. Кроме того, у Таукачса был личный опыт общения с бизнесменами, которые продолжают сотрудничать с Россией.

"Например, вчера я отказался представлять австрийскую компанию. Они экспортировали в Россию жизненно важные для государства товары. Они не входят в санкционные списки, но с идеологической точки зрения... Экспорт из Европы продолжается полным ходом. Честно говоря, меня это шокирует. И это все еще происходит в довольно больших объемах", - говорит Таукачс.

Отвечая на вопрос, что Латвия может сделать, чтобы уменьшить поток товаров, как санкционных, так и несанкционных, в Россию, Таукачс отметил, что, прислушиваясь к тому, что говорили украинцы на конференциях, они хотели бы, чтобы Латвия участвовала в европейских форумах и выступала за расширение санкций.