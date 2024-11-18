Экспорт товаров в Россию сохранился не только из Латвии. Самая большая проблема - за пределами Латвии, рассказал в подкасте Piķis un ģēvelis адвокат Янис Таукачс из юридической фирмы Sorainen, который также представляет фонд Uzņēmēji mieram. Об этом сообщает портал tv3.lv.
Видео ⟩ "Деньги не пахнут": эксперт о том, почему бизнес продолжает торговать с РФ
Янис Таукачс прокомментировал предыдущий подкаст с участием представителя Служба государственных доходов (VID) Байбы Шмите-Роке, которая отметила, что количество уголовных дел по нарушению санкций не уменьшается.
Напротив, их число растет. Кроме того, у Таукачса был личный опыт общения с бизнесменами, которые продолжают сотрудничать с Россией.
"Например, вчера я отказался представлять австрийскую компанию. Они экспортировали в Россию жизненно важные для государства товары. Они не входят в санкционные списки, но с идеологической точки зрения... Экспорт из Европы продолжается полным ходом. Честно говоря, меня это шокирует. И это все еще происходит в довольно больших объемах", - говорит Таукачс.
Отвечая на вопрос, что Латвия может сделать, чтобы уменьшить поток товаров, как санкционных, так и несанкционных, в Россию, Таукачс отметил, что, прислушиваясь к тому, что говорили украинцы на конференциях, они хотели бы, чтобы Латвия участвовала в европейских форумах и выступала за расширение санкций.
"Список санкций должен быть расширен, включая компоненты товаров. Таможенная политика - это может решать Европейский союз. Это за пределами компетенции Латвии", - пояснил Таукачс.
Он отметил, что в целом в Европе, не только среди политиков, но и в большей степени среди бизнесменов, бытует мнение, что "деньги не пахнут".
"У меня такое ощущение, что у многих в Европе есть мнение - если ее нет в санкционных списках, то нормально работать с Россией", - дал свою оценку юрист.
"По принципу деньги не пахнут. Нужно что-то менять в мышлении. Что-то должно измениться в мышлении. Должен произойти новый сдвиг. Потому что я понимаю, что тот же Ritter Sport в Германии был во всех СМИ, но на следующий день о нем забыли. Они продолжают торговать с Россией. Согласно исследованиям Йельской школы бизнеса, многие известные компании в мире торгуют с Россией", - сказал Янис Таукачс.
Видео: Подкаст Piķis un ģēvelis
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