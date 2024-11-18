Видео На набережной в Риге прошел праздничный военный парад

В параде также приняли участие солдаты союзников из Албании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Литвы, Польши, Словакии, Словении, США, Черногории, Чехии и Эстонии, с которыми латвийские солдаты ежедневно бок о бок выполняют задачи в международных операциях и приобретают навыки и умения на военных учениях в Латвии и за рубежом. В этом году в третий раз в параде приняла участие и группа с украинским флагом.