Сегодня в 13:30 в Риге на набережной 11 ноября прошел военный парад, посвященный годовщине провозглашения Латвии, в котором принимали участие примерно 1500 военнослужащих, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных-спасателей и яунсаргов, сообщили агентству LETA Национальные вооруженные силы (НВС).
Видео ⟩ На набережной в Риге прошел праздничный военный парад
Командовала парадом впервые в истории латвийского государства женщина - полковник Антонина Блёдоне. Парад приняли верховный главнокомандующий НВС, президент Латвии Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш.
В параде также приняли участие солдаты союзников из Албании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Литвы, Польши, Словакии, Словении, США, Черногории, Чехии и Эстонии, с которыми латвийские солдаты ежедневно бок о бок выполняют задачи в международных операциях и приобретают навыки и умения на военных учениях в Латвии и за рубежом. В этом году в третий раз в параде приняла участие и группа с украинским флагом.
Кроме того, в параде приняли участие подразделения Государственной пограничной охраны, Государственной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, Профессиональной средней школы имени полковника Оскара Калпакса и Яунсардзе.
Пехотные части парада в сопровождении военных оркестров прошли по улицам Калькю, Бривибас, Бруниниеку до улицы Сканстес.
Парад завершился демонстрацией оружия, техники и транспортных средств вооруженных сил Латвии и союзников. Впервые под государственным флагом поднялись два латвийских вертолета UH-60M Black Hawk, к которым присоединились три американских вертолета UH60 Black Hawk и два CH47 Chinook, а также два канадских CH146 Griffon.
Три самолета Ан-2 показали дым в цветах латвийского флага, а национальная авиакомпания airBaltic совершила перелет на самолете Airbus A220-300, выкрашенном в цвета латвийского флага. Во время парада также пролетели четыре самолета Eurofighter в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.
На параде был представлен широкий спектр военной техники латвийских вооруженных сил, демонстрирующий обороноспособность и модернизацию армии.
Также были представлены беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные вести наблюдение в светлое и темное время суток и корректировать огонь артиллерии, и системы противотанкового вооружения большой дальности, повышающие оборонительные возможности.
Помимо латвийской техники, на параде была представлена бронетехника стран-союзников.
С 11:00 до 16:00 часов в Рижском пассажирском порту проходит выставка военной техники, в том числе кораблей. Корабли не будут открыты для посещения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!