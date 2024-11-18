Российский комик и шоумен Максим Галкин и Алла Пугачева уже несколько лет живут в Европе. Алла больше не занимается музыкой, а посвящает время отдыху и семье, а Максим выступает с концертами по всему миру.

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В повседневной суете мы склонны недооценивать то, что кажется очевидным, но на самом деле должно охраняться как зеница ока, поэтому сегодня мы отдаем должное нашему мужеству в борьбе за свою свободу и независимость Латвии на протяжении уже 106 лет!

Наш государственный флаг - один из самых древних в Европе. И это не выдумки, а документально зафиксированный флаг в хрониках XIII века. Однако его история неоднозначна - скорее всего, флаг появился среди Ордена немецких рыцарей и использовался в борьбе с земгалами под предводительством Намейса.

Представьте себе мир, в котором Китай расположился на вершине мировой экономики вместо США, а мировой резервной валютой является юань, а не доллар. Подобный сценарий стал бы катастрофой для граждан, бизнеса и союзников США.

Пенсионер Пертти и его друг решили поехать в Эстонию, чтобы купить дешевое пиво. Они привезли в Финляндию около 100 ящиков, уверенные, что ничего не нарушают. Но теперь налоговая служба требует от них штраф, так как считает, что такое количество алкоголя не может быть только для личного потребления, пишет Rus.Postimees.

80-летняя Велга в посылку, которую при помощи Latvijas pasts отправила в Северную Ирландию, без всякого злого умысла положила запрещенные вещи. Посылку родственник не получил, а Велга потеряла 51 евро. Список запрещенных для авиаперевозок предметов в каждой стране отличается. Сложно даже представить, что нельзя посылать в некоторые страны! Например, полицейские свистки, использованные шины, носки, гороскопы и предсказания будущего.

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