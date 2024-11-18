Латвия отметила 106-летие своей независимости, и это, разумеется, главная новость этого понедельника. Но в мире произошли и другие события: Россия реагирует на "мирный план" от Турции, а в Балтийском море поврежден еще один кабель связи. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 18 ноября ⟩ День независимости, история флага Латвии и мирный план от Эрдогана
Новости Латвии:
Сегодня, 18 ноября, на набережной 11 ноября прошел военный парад, посвященный 106-й годовщине провозглашения Латвии, в котором приняли участие вооруженные силы Латвии и ее союзников, учреждения, подчиненные МВД и отряды Яунсардзе. За парадом наблюдал и TVNET - посмотри на фотографии парада.
Сегодня в 13:30 в Риге на набережной 11 Ноября прошел военный парад, посвященный годовщине провозглашения Латвийской Республики, в котором приняли участие примерно 1500 военнослужащих, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных-спасателей и яунсаргов, сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).
фывНа торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в честь 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики вместе с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем присутствовали и другие представители Кабинета министров и Сейма. Особенно были заметны дамы в элегантных головных уборах.
Может ли неиспользованный отпуск "сгореть" при увольнении сотрудника? Что делать, если работодатель задерживает зарплату? Эти и другие вопросы искали ответы на ежегодном форуме по трудовому праву, организованном Союзом свободных профсоюзов Латвии. Об этом сообщает портал LSM+ со ссылкой на программу "Домская площадь".
В Латвии новости о мошенниках, изобретательность которых не знает границ, появляются с завидной регулярностью. На этот раз многие латвийцы попались на удочку "голосования" за детские рисунки! Многие ввели коды и лишились своих аккаунтов в WhatsApp, голосуя за это якобы доброе дело. Актер Интарс Решетинс - один из тех, кто попался на новую мошенническую схему. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
За рубежом:
"Благодарю за поддержку, очень грустная ситуация, конечно. Но не теряю надежды, что остались еще адекватные мужчины в этом мире", - так на личное сообщение журналиста Rus.Postimees отвечает Екатерина, которая опубликовала в местной группе в Facebook пост, как ее обманули в таллиннском ресторане. Мы уже подозреваем, что за аккаунтом Екатерины скрывается мошенник, а вот обманщик думает, что на его крючок попалась очередная жертва.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует предложить свой "мирный план" по прекращению войны России в Украине, призывая заморозить боевые действия на нынешних позициях. Однако возможное предложение президента Турции на данный момент кажется Кремлю неприемлемым, сообщает Meduza.
Приняв решение начать полномасштабную войну, Россия хотела уничтожить демократию в Украине и остановить ее движение в сторону Запада, считает директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.
Поврежден подводный кабель связи, соединяющий Финляндию и Германию в Балтийском море, сообщила в понедельник финская компания Cinia.
Российский комик и шоумен Максим Галкин и Алла Пугачева уже несколько лет живут в Европе. Алла больше не занимается музыкой, а посвящает время отдыху и семье, а Максим выступает с концертами по всему миру.
Интересное чтиво:
В повседневной суете мы склонны недооценивать то, что кажется очевидным, но на самом деле должно охраняться как зеница ока, поэтому сегодня мы отдаем должное нашему мужеству в борьбе за свою свободу и независимость Латвии на протяжении уже 106 лет!
Наш государственный флаг - один из самых древних в Европе. И это не выдумки, а документально зафиксированный флаг в хрониках XIII века. Однако его история неоднозначна - скорее всего, флаг появился среди Ордена немецких рыцарей и использовался в борьбе с земгалами под предводительством Намейса.
Представьте себе мир, в котором Китай расположился на вершине мировой экономики вместо США, а мировой резервной валютой является юань, а не доллар. Подобный сценарий стал бы катастрофой для граждан, бизнеса и союзников США.
Пенсионер Пертти и его друг решили поехать в Эстонию, чтобы купить дешевое пиво. Они привезли в Финляндию около 100 ящиков, уверенные, что ничего не нарушают. Но теперь налоговая служба требует от них штраф, так как считает, что такое количество алкоголя не может быть только для личного потребления, пишет Rus.Postimees.
80-летняя Велга в посылку, которую при помощи Latvijas pasts отправила в Северную Ирландию, без всякого злого умысла положила запрещенные вещи. Посылку родственник не получил, а Велга потеряла 51 евро. Список запрещенных для авиаперевозок предметов в каждой стране отличается. Сложно даже представить, что нельзя посылать в некоторые страны! Например, полицейские свистки, использованные шины, носки, гороскопы и предсказания будущего.
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