Задержка зарплаты, потеря неиспользованного отпуска: изменится ли что-то в трудовом праве?

В программе "Домская площадь" заместитель главы Союза свободных профсоюзов Латвии Гита Ошкая рассказала о главных вопросах, поднятых на конференции.

По ее словам, один из самых острых вопросов, - это задержка или не выплата зарплаты.

"На эту тему приходит больше всего жалоб в трудовую инспекцию. Этот вопрос надо срочно решать, и поэтому

сейчас разрабатываются изменения в законе о труде, где будет оговорено право работника немедленно уйти с работы, если работодатель задерживает ему выплату зарплаты дольше, чем на две недели.

При этом работник получит половину от того пособия, которое предусматривает 112 статья закона о труде", - рассказывает Ошкая.

На форуме также обсуждали отпуска. Эксперт отметила, что иногда работники специально не уходят в отпуск, чтобы при увольнении получить большую сумму компенсации.