Может ли неиспользованный отпуск "сгореть" при увольнении сотрудника? Что делать, если работодатель задерживает зарплату? Эти и другие вопросы искали ответы на ежегодном форуме по трудовому праву, организованном Союзом свободных профсоюзов Латвии. Об этом сообщает портал LSM+ со ссылкой на программу "Домская площадь".
Задержка зарплаты, потеря неиспользованного отпуска: изменится ли что-то в трудовом праве?
В программе "Домская площадь" заместитель главы Союза свободных профсоюзов Латвии Гита Ошкая рассказала о главных вопросах, поднятых на конференции.
По ее словам, один из самых острых вопросов, - это задержка или не выплата зарплаты.
"На эту тему приходит больше всего жалоб в трудовую инспекцию. Этот вопрос надо срочно решать, и поэтому
сейчас разрабатываются изменения в законе о труде, где будет оговорено право работника немедленно уйти с работы, если работодатель задерживает ему выплату зарплаты дольше, чем на две недели.
При этом работник получит половину от того пособия, которое предусматривает 112 статья закона о труде", - рассказывает Ошкая.
На форуме также обсуждали отпуска. Эксперт отметила, что иногда работники специально не уходят в отпуск, чтобы при увольнении получить большую сумму компенсации.
"Такое отношение к отпуску в корне неправильное. Отпуск нужен для того, чтобы человек мог отдохнуть. Уже сейчас есть прецедент, когда верховный суд принял решение, что при определенных условиях работник может потерять накопленный неиспользованный отпуск. Думаю, что в будущем такие решения будут чаще приниматься", - считает специалист.
Ошкая отметила, что сотрудники часто жалуются в Трудовую инспекцию на видеонаблюдение со стороны работодателя.
"Может ли работодатель постоянно вести наблюдение за своим сотрудником? Или все-таки человек должен иметь свою частную зону? Ведь, находясь под постоянным надзором, он испытывает большое психологическое давление", - поделилась Ошкая.
Еще один актуальный вопрос - может ли работодатель звонить после трудового дня?
"Уже сейчас в законе о труде есть параграф о том, что работа и отдых - взаимоисключающие понятия.
Когда у работника начинается время отдыха, он имеет право полностью игнорировать распоряжения своего работодателя: не брать телефонную трубку, не отвечать на сообщения. Но тут тоже нельзя подходить формально.
У работодателя может быть право на вызов сотрудника с отдыха, если это необходимо по работе. Но это право нельзя использовать постоянно, и оно должно быть четко оговорено в трудовом соглашении", - сказала специалист.
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