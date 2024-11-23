Безопасное вождение зимой. Восемь рекомендаций экспертов

Держать дистанцию

На дорогах необходимо соблюдать большую дистанцию, вовремя совершать повороты и делать маневры, которые на застанут других водителей врасплох. Важно снижать скорость на всех пешеходных переходах - даже на хорошо освещенных, поскольку на них могут неожиданно появиться люди.

При движении по неосвещенному участку дороги следует выбирать скорость, соответствующую светоотдаче фар и позволяющую вовремя затормозить.

Уважайте себя и других участников дорожного движения

Утром следует выехать раньше, а вечером придется рассчитывать на более длительное время в пути. Необходимо заранее продумать маршрут и время, которое будет потрачено, учитывая, что движение будет медленнее, а дорога может быть скользкой.

Пешеходы и велосипедисты должны использовать светоотражатели, а водители должны убедиться, что они надлежащим образом оснащены для экстренных ситуаций.

Аварийный комплект для непредвиденных ситуаций

Если в машине закончилось топливо, спустило колесо или автомобиль случайно соскользнул с дороги, то хорошей идеей будет иметь с собой нескоропортящиеся продукты, такие как энергетические батончики, вода в пластиковой бутылке, одеяло, дополнительная одежда и обувь, аптечка с резаком для ремня безопасности, скребок и метла для снега, аварийный фонарик и свисток.

Помимо полного бака топлива и антифриза необходимо иметь запасную жидкость для лобового стекла, специально предназначенную для использования в зимнее время года.

Топлива в баке должно быть больше половины.