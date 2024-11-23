Неподготовленная к зиме техника, в том числе неподходящая резина, плохая видимость, изменение погодных условий и неосторожное вождение существенно повышают риск дорожно-транспортных происшествий. Как этого избежать, выяснял портал tv3.lv.
Безопасное вождение зимой. Восемь рекомендаций экспертов
Отношение водителей является самым большим фактором риска аварий
При вождении автомобиля в зимнее время года самый большой риск - это неосторожность водителей, поэтому чем лучше мы подготовимся, тем легче будет предотвратить аварию.
"Каждый год есть водители, которых застигает врасплох изменение погодных условий - то дождь пошел, то тут вдруг выпал снег, то мороз с утра. Водители должны уметь быстро адаптироваться и знать, как правильно управлять своим автомобилем. Речь идет не только о замене зимних шин, нам нужно осознавать, что зимой мы ездим и думаем по-другому", - сказал руководитель Школы безопасного вождения Янис Ванкс.
Аккуратное и продуманное вождение
В темное время суток при движении по неосвещенной дороге желательно как можно чаще включать дальний свет, чтобы максимально увеличить видимость. Однако каждый ненужный луч света в неподходящее время может помешать другим водителям, поэтому дальний свет следует выключать, чтобы не ослеплять встречного водителя.
Противотуманные фары рекомендуется использовать только в условиях недостаточной видимости. Самые опасные дороги в зимнее время года находятся за пределами города - особенно осторожно нужно ездить на открытой местности, где снег заносит дорогу или образуется гололед. В осенний период следует быть очень осторожным с лесными животными, которые могут выбежать на дорогу.
Держать дистанцию
На дорогах необходимо соблюдать большую дистанцию, вовремя совершать повороты и делать маневры, которые на застанут других водителей врасплох. Важно снижать скорость на всех пешеходных переходах - даже на хорошо освещенных, поскольку на них могут неожиданно появиться люди.
При движении по неосвещенному участку дороги следует выбирать скорость, соответствующую светоотдаче фар и позволяющую вовремя затормозить.
Уважайте себя и других участников дорожного движения
Утром следует выехать раньше, а вечером придется рассчитывать на более длительное время в пути. Необходимо заранее продумать маршрут и время, которое будет потрачено, учитывая, что движение будет медленнее, а дорога может быть скользкой.
Пешеходы и велосипедисты должны использовать светоотражатели, а водители должны убедиться, что они надлежащим образом оснащены для экстренных ситуаций.
Аварийный комплект для непредвиденных ситуаций
Если в машине закончилось топливо, спустило колесо или автомобиль случайно соскользнул с дороги, то хорошей идеей будет иметь с собой нескоропортящиеся продукты, такие как энергетические батончики, вода в пластиковой бутылке, одеяло, дополнительная одежда и обувь, аптечка с резаком для ремня безопасности, скребок и метла для снега, аварийный фонарик и свисток.
Помимо полного бака топлива и антифриза необходимо иметь запасную жидкость для лобового стекла, специально предназначенную для использования в зимнее время года.
Топлива в баке должно быть больше половины.
Из-за колебаний температуры окна автомобиля часто запотевают - то же самое происходит и с баком, если его держать полупустым. Даже небольшое количество конденсата может существенно снизить хладостойкость топлива и привести к поломке в долгосрочной перспективе.
"Чтобы в топливном баке не образовывался конденсат, рекомендуется чаще заправлять автомобиль, чтобы в баке оставалось больше половины топлива. Кроме того, присадки, улучшающие качество топлива, облегчат запуск двигателя в холодную погоду", - сказал руководитель топливной категории компании Circle K Latvia Гатис Титовс.
Арктическое топливо для дизельных автомобилей
С наступлением холодов необходимо заправлять дизельные автомобили арктическим или зимним топливом, чтобы исключить риск остановки двигателя в случае сильного мороза.
"Контрольная температура, при которой в баке должно быть только арктическое дизельное топливо, а не смесь разных видов топлива, составляет -10°С в течение суток. Своевременный переход на него крайне важен, поскольку только зимнее топливо позволяет избежать образования кристаллов парафина, под воздействием которых двигатель имеет тенденцию останавливаться", - отметил Гатис Титовс.
Температура замерзания арктического дизельного топлива начинается от -20 °C, а межсезонного и летнего - от -10 °C.
Уход за электромобилем зимой
Водителям, использующим электромобиль, важно помнить о некоторых дополнительных нюансах, ведь в зимних условиях эффективность аккумулятора может снизиться на целых 30–40%.
Как поясняет Янис Ванкс, пробег при полной зарядке будет меньше, поэтому рекомендуется заряжать электромобиль как можно чаще и использовать возможности зарядки в любой удобный момент.
"Многие производители электромобилей также предлагают функцию предварительного подогрева - возможность прогреть аккумулятор и салон, пока автомобиль подключен к зарядке. Это повышает комфорт вождения и позволяет экономить электроэнергию, поскольку в дороге обогрев осуществляется не от аккумулятора. В целях экономии энергии и увеличения пробега предпочтительнее использовать обогрев сидений или рулевого колеса, а не обогрев всего салона", - поделился Янис Ванкс.
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