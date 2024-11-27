Бюро внутренней безопасности (IDB) обратилось в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности сотрудника Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) за подделку документов, сообщает IDB.
Чиновник PMLP согласился принять поддельные документы у россиянина
В ходе расследования IDB выяснилось, что сотрудник PMLP, исполняя свои служебные обязанности, обновил сведения о браках за границей в Реестре физических лиц, осознанно приняв и использовав поддельные документы, поданные гражданином России.
Сотруднику PMLP была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
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