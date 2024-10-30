Повышение платы за паспорта: ожидаются ли очереди в PMLP?

Как ранее сообщалось, PMLP со следующего года планирует увеличить плату за выдачу паспорта на 10 евро и еще на 6 евро - с 2026 года.

Министерство внутренних дел планировало существенно повысить плату за выдачу паспорта еще в начале этого года, но давление общественности привело к пересмотру этого плана. В начале года предполагалось, что плата за паспорт вырастет с 30 до 60 евро в связи с введением нового дизайна и новых решений по безопасности. В итоге было решено увеличить плату на 4 евро, так что базовая плата за паспорт теперь составляет 34 евро.