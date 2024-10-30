После объявления о повышении платы за выдачу паспортов Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) не ожидает образования очередей, поскольку число людей, которым необходимо обновить свои документы в ближайшее время, невелико, говорится в сообщении PMLP.
Повышение платы за паспорта: ожидаются ли очереди в PMLP?
Администрация отметила, что многие граждане Латвии уже получили документы, удостоверяющие личность, в предыдущие годы.
Как ранее сообщалось, PMLP со следующего года планирует увеличить плату за выдачу паспорта на 10 евро и еще на 6 евро - с 2026 года.
Министерство внутренних дел планировало существенно повысить плату за выдачу паспорта еще в начале этого года, но давление общественности привело к пересмотру этого плана. В начале года предполагалось, что плата за паспорт вырастет с 30 до 60 евро в связи с введением нового дизайна и новых решений по безопасности. В итоге было решено увеличить плату на 4 евро, так что базовая плата за паспорт теперь составляет 34 евро.
Теперь МВД и PMLP вернулись к идее более существенного повышения платы за паспорт из-за нехватки средств в бюджете.
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