Латвийское бюро страховщиков транспортных средств решило, что ОСТА нужно покупать и для того транспорта, которое стоит в гараже, так как оно, похоже, может причинить кому-то вред, сообщает передача Zebra.
"Стоящая в гараже машина может причинить кому-то вред?" Передача критикует изменения в ОСТА
Указывается, что ОСТА можно не покупать, если транспортное средство снято с учета, а номер отнесен в CSDD. Очевидно, тогда транспорт точно не сможет никого сбить, критикует ведущий передачи Паулс Тимротс.
Так можно дойти до абсурдных ситуаций. Как действовать, например, если у машины снят двигатель, он находится в другом гараже и упал кому-то на ногу. Нужно ли для этого какую-то "OCTA для упавшего двигателя?"
Возникает вопрос и о том, почему этот полис одинаково дорогой для транспорта, который участвует в дорожном движении, и для того, который стоит в гараже. Если мотоцикл будет снят с учета и упадет на кого-то в гараже - боль будет другой? Единственная разница в том, что в случае жалобы будет платить страховщик. Однако это очень редкая ситуация, когда стоящее транспортное средство может причинить кому-то вред.
Подробнее смотрите в выпуске передачи:
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