"Стоящая в гараже машина может причинить кому-то вред?" Передача критикует изменения в ОСТА

Так можно дойти до абсурдных ситуаций. Как действовать, например, если у машины снят двигатель, он находится в другом гараже и упал кому-то на ногу. Нужно ли для этого какую-то "OCTA для упавшего двигателя?"

Возникает вопрос и о том, почему этот полис одинаково дорогой для транспорта, который участвует в дорожном движении, и для того, который стоит в гараже. Если мотоцикл будет снят с учета и упадет на кого-то в гараже - боль будет другой? Единственная разница в том, что в случае жалобы будет платить страховщик. Однако это очень редкая ситуация, когда стоящее транспортное средство может причинить кому-то вред.