Дочернее предприятие Latvijas pasts прекращает оказание уникальной услуги

По словам представителей предприятия, оказываемая Mailmaster услуга "Домашний пакомат" была нишевой услугой, потенциал которой на латвийском рынке оказался ограниченным. Кроме того, Mailmaster проинформировал клиентов о планируемых изменениях.

В свою очередь пакоматы Latvijas pasts сейчас находятся во всех городах Латвии, за иcключением Валдемарпилса, где пакомат планируется разместить в 2025 году. Таким образом, представители почты считают, что услуги пакоматов доступны каждому жителю Латвии.

В дальнейшем Mailmaster будет концентрироваться на основных бизнес-направлениях - - автоматизированном производстве и печати переменной информации, в том числе клиентской, счетов, писем, уведомлений, а также отправке электронных писем, оцифровке и обработке счетов, услугах обработки электронных счетов и SMS-решениях, пояснили представители почтового почты.

Напомним, Mailmaster разработало сервис доставки домашних пакоматов в июне 2021 года. Услуга обеспечивала возможность клиентам получать все виды посылок - письма, корреспонденцию, посылки, покупки в интернет-магазинах - при помощи специального домашнего пакомата, который устанавливается у дома клиента.

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