Вторжение России в Украину заставило латвийских политиков набраться смелости для избавления от памятников, прославляющих оккупационные власти. Однако сейчас, в предвыборной атмосфере, политики соревнуются в патриотизме: меняются названия улиц в Риге, исчезают памятные доски и монументы. Решения принимаются без обсуждения в обществе, игнорируя рекомендации экспертов, а часто в качестве обоснования используются заявления общества "Центр общественной памяти". Вместе со студентками Рижского университета им. Страдиня (RSU) Уной Лаурой Силиней и Синтией Шилиней программа Nekā personīga исследует, кто и как решает, что должно исчезнуть с глаз общества.
Видео ⟩ Программа: у общества, занимающегося демонтажем памятников, тесные связи с "Новым Единством"
Еще несколько лет назад в Риге насчитывалось около 180 памятников и мемориальных знаков. Новые объекты памяти в городе появляются редко, поэтому большинство памятников на улицах Риги было наследием советской эпохи - режима, который таким образом демонстрировал свою власть и уничтожал памятники, напоминавшие о времени до оккупации. Сейчас в списке памятников Риги около 130 объектов.
В 2022 году комиссия экспертов по искусству и истории составила список из 69 памятников, прославляющих советский режим. Сейм и правительство решили, что их следует снести. Некоторые из них были созданы латвийскими художниками и имели художественную или историческую ценность. Эти памятники попали на хранение на склад Музея оккупации, где они будут находиться до тех пор, пока им не найдут более подходящее место.
"В большинстве случаев речь идет о памятниках, которые не включены в список культурного наследия, охраняемого государством. Если не считать один объект, по которому Рижская дума уже приняла решение. Это памятник Судрабу Эджусу, который был и остается в списке охраняемых государством культурных памятников как памятник искусства регионального значения", - объяснил руководитель отдела обращения культурных ценностей Управления национального культурного наследия Янис Асарис.
Памятник Судрабу Эджусу, настоящее имя которого - Мориц-Эдуард Зильбер, был установлен в 1957 году в парке Кронвалда. В октябре Рижская дума проголосовала за демонтаж памятника.
На данный момент памятник перемещен в хранилище Агентства памятников Рижской думы. Позднее его могут установить у места захоронения писателя. Совет по памятникам, созданный Рижской думой, в состав которого входят эксперты и политики, не поддержал демонтаж памятника Судрабу Эджусу, так как политические взгляды писателя не отменяют его достижений.
Столичная дума приняла решение, основываясь на предложении общества "Центр общественной памяти". Представители этого общества считают, что Судраб Эджус, умерший в 1941 году и проживший вторую половину жизни в России, подрывал государственность независимой Латвии, так как в межвоенный период работал в университете, целью которого, по их словам, была подготовка коммунистически настроенных революционеров.
На том же заседании думы депутаты приняли решение о демонтаже памятника российскому имперскому военачальнику Михаилу Барклаю-де-Толли, происходившему из балтийско-немецкого рода. Было также принято решение о переносе и трансформации памятника писателю Андрею Упиту. Упит был не только популярным писателем, но и членом делегации, призывавшей Латвию присоединиться к Советскому Союзу, а позже стал функционером оккупационной власти.
Депутат Рижской думы, скульптор Ивар Друлле предложил разрезать памятник пополам, чтобы отразить две стороны Упита - выдающегося писателя и коллаборациониста. Памятник планировалось установить в месте, удаленном от центра столицы.
"Он был советским функционером, и это место тоже должно быть как-то связано с советской эпохой. Например, аэропорт Спилве, мы знаем, что там есть серпы и молоты, гербы СССР, там есть парк", - сказал Друлле.
Управление национального культурного наследия не возражает против переноса памятника Упиту, особенно учитывая, что Дом конгрессов и площадь перед ним планируется реконструировать. Однако решение разрезать памятник пополам стало неожиданностью.
"Скульптура как таковая должна быть сохранена и сохранена в том виде, в каком ее создал скульптор Терпиловскис, а не, например, скульптор Друлле. На самом деле я хотел бы от всего этого дистанцироваться, потому что архитектором этого памятника был мой отец. Благодаря моему отцу я достаточно хорошо знал и Альберта Терпиловскиса, и я ни в коем случае не считал бы его каким-то… Даже в то время они все были очень латышскими людьми", - отметил Асарис.
Авторами памятника являются архитектор Гунар Асарис и скульптор Альберт Терпиловскис. Официального согласования на преобразование памятника с наследницей авторских прав Терпиловскиса не проводилось. Ею является бывший политик Карина Петерсоне, крестной матерью которой была супруга скульптора.
Карина Петерсоне, наследница скульптора Альберта Терпиловскиса и руководитель общества поддержки Национальной библиотеки Латвии, отмечает, что ее семья связана с семьей Андрея Упита. Ее дед, Юлий Петерсон, был типографом и драматургом.
"Они были очень близкими друзьями, несмотря на то, что их политические взгляды сильно отличались. Но он много помогал Андрею Упиту: спасал его от тюрьмы, устроил его на работу в свою типографию, помогал его сыну. Но когда настали тяжелые времена - его арестовали, ему угрожала депортация, - моя бабушка пошла к его ближайшим друзьям, в том числе к Андрею Упиту… Возможно, он не мог помочь, но в любом случае ничего не изменилось. Он отправился в Сибирь, где и умер. Каждый раз, проходя мимо этого памятника, я ощущала его как шип. Он был мне нужен, чтобы напоминать и побуждать задуматься", - рассказала она.
Петерсоне отмечает, что разрешения на трансформацию памятника Рижская дума у нее не запрашивала.
"Единственное, я сама связалась с сотрудниками Рижского агентства памятников, которым поручено заниматься этим вопросом, с исполнителями. Мы договорились, что этот вопрос пока не актуализирован со стороны агентства, поэтому официального решения по нему в настоящее время не предвидится", - отметила она.
Решения о демонтаже памятников принимает Рижская дума. Она консультируется с Советом по памятникам, но голосования депутатов в случае с памятниками Судрабу Эджусу и Михаилу Барклаю-де-Толли отличались от рекомендаций совета. Эти памятники попали на рассмотрение после заявления общества "Центр общественной памяти".
Представитель Центра общественной памяти (партия "Новое Единство") Дидзис Шенбергс сообщил, что летом руководство Риги обратилось к центру с просьбой высказать свое мнение о том, какие еще памятные объекты следовало бы демонтировать.
Vnk apbrīnojami kādi gan "pieminekļi" bija sadēstīti Latvijas zemē...Krievijas impērijas kara ministrs skots deTolli, krievijas imperiālists Puškins (kas nav bijis Latvijā) un pat viņa mīļākai vieta atradās.— Ģirts Lapiņš 🇱🇻 🇺🇦 (@LapinsGirts) December 1, 2024
Vate un Šlesers lej krokodila asaras par krievijas impērijas atraugām. https://t.co/c5MKLReLxr
"Мы предоставили свое мнение в виде списка, который затем рассматривался Советом по памятникам. Конечно, в этом списке в основном фигурировали объекты, о которых центр говорил год-два назад. Возможно, многие этого не заметили, но наши первые заявления о деятелях коммунистического тоталитарного режима были поданы четыре-пять лет назад, когда большинство общества даже не предполагало, что Россия начнет бомбардировку Киева", - пояснил он.
Между тем Петерсоне уверена, что политическое решение противоречило рекомендациям и решениям профессионалов. Именно Совет по памятникам дал негативную оценку этим инициативам.
В кулуарах думы внезапную спешку с демонтажем памятников связывают с приближением муниципальных выборов и необходимостью для партий продемонстрировать решительный патриотизм. Однако политики отрицают, что снос памятников является частью предвыборной борьбы.
Мэр Риги (партия "Новое Единство") Вилнис Кирсис отмечает, что процесс начался уже давно.
"Есть еще Совет по памятникам - это институт, где эти вопросы рассматриваются, и на это ушло некоторое время", - поясняет он.
На вопрос, вернут ли памятники на место в случае смены коалиции, Кирсис выразил надежду, что этого не произойдет. Однако в худшем сценарии исключать такую вероятность нельзя.
Депутат Рижской думы (партия "Код Риги") Марис Мичеревскис заявил, что это политическое решение, принимаемое коалицией. По его мнению, в данном случае оно верно, так как сейчас время определиться, в каком направлении движется страна - к России или к Европе.
Общество "Центр общественной памяти" объединяет историков и исследователей, многие из которых ранее работали в так называемой комиссии по изучению архивов КГБ. Комиссия должна была разработать рекомендации по раскрытию картотеки КГБ. Хотя эта задача не была выполнена, комиссия опубликовала ряд научных исследований.
Руководителем общества является Карлис Кангерис, в исполнительной структуре работает также член "Нового Единства" Элиза Никола Свержицка.
Дидзис Шенбергс, который представляет общество в публичной коммуникации, также состоит в партии "Новое Единство" и баллотировался от нее на выборах в Европарламент.
Центр общественной памяти сосредоточился только на таких личностях, которые либо непосредственно участвовали в ликвидации независимости Латвийской Республики, либо были сотрудниками органов безопасности или спецслужб СССР, которые боролись против существования Латвийской Республики, либо на людях, осужденных за действия против Латвийской Республики, а также на военных СССР или России, образы которых представляют запрещенную законом военную идеологию, осуждаемую также международным пактом о гражданских и политических правах", -поясняет Шенбергс.
Он заявляет, что в некоторых случаях проводилось голосование и оно было неблагоприятным. "Однако через некоторое время мы пришли к мнению, что этот объект представляет собой идеологию империализма или идеологию коммунистического тоталитарного режима, и обратились в соответствующие муниципальные и государственные учреждения", - говорит он.
Одним из таких примеров является бюст ученого Мстислава Келдыша. Изначально общество хотело сохранить его, но позже пришло к выводу, что он воспринимается как символ военных достижений Советской армии.
Петерсоне считает, что демонтаж памятника в парке Победы - это правильное решение. Однако в отношении латышских деятелей культуры, которые внесли значительный вклад, по ее мнению, нужно создавать описание, интерпретировать и рассказывать о их роли в истории.
"Люди противоречивы, каждый из нас. Возьмем любого гения - Чака, Смильгиса. Теперь мы все уберем, чтобы у нас не было никаких болезненных воспоминаний, чтобы нам не приходилось говорить о неудобных вещах? Нет, нет. Нужно найти достойное решение", - подчеркивает Петерсоне.
"Одним из важных элементов этого демонтажа является сам разговор о том, что люди, предавшие страну, позже были увековечены оккупационной властью. Мы как демократическое государство осознаем, что это недопустимо. Мы обсуждаем это публично и учим молодое поколение, по каким причинам эти люди пришли к решению предать свою страну. В результате наше общество в целом становится сильнее и приобретает лучшую иммунную защиту от идей тоталитаризма и военной идеологии", - добавляет Шенбергс.
Дискуссии продолжаются по многим объектам. Скульптура у дороги в Берги бросается в глаза, но находится рядом с захоронениями, что делает ее перенос спорным вопросом.
На Луцавсале есть памятник русским солдатам, павшим в 1701 году. Этот объект на протяжении многих лет использовался посольством России и пророссийскими организациями для продвижения идей так называемого "русского мира".
Этой осенью был демонтирован памятник писательнице Анне Саксе в ее родном Гулбенском крае. Это было сделано по просьбе Центра общественной памяти и землячки Саксе, философа Майи Куле.
Общество также добивается демонтажа памятника командиру Красной армии Янису Фабрициусу в Вентспилсе. После Первой мировой войны он занимал высокие посты в Советском Союзе, но умер задолго до оккупации Латвии.
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