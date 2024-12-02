Видео Программа: у общества, занимающегося демонтажем памятников, тесные связи с "Новым Единством"

"Он был советским функционером, и это место тоже должно быть как-то связано с советской эпохой. Например, аэропорт Спилве, мы знаем, что там есть серпы и молоты, гербы СССР, там есть парк", - сказал Друлле.

Управление национального культурного наследия не возражает против переноса памятника Упиту, особенно учитывая, что Дом конгрессов и площадь перед ним планируется реконструировать. Однако решение разрезать памятник пополам стало неожиданностью.

"Скульптура как таковая должна быть сохранена и сохранена в том виде, в каком ее создал скульптор Терпиловскис, а не, например, скульптор Друлле. На самом деле я хотел бы от всего этого дистанцироваться, потому что архитектором этого памятника был мой отец. Благодаря моему отцу я достаточно хорошо знал и Альберта Терпиловскиса, и я ни в коем случае не считал бы его каким-то… Даже в то время они все были очень латышскими людьми", - отметил Асарис.

Авторами памятника являются архитектор Гунар Асарис и скульптор Альберт Терпиловскис. Официального согласования на преобразование памятника с наследницей авторских прав Терпиловскиса не проводилось. Ею является бывший политик Карина Петерсоне, крестной матерью которой была супруга скульптора.

Карина Петерсоне, наследница скульптора Альберта Терпиловскиса и руководитель общества поддержки Национальной библиотеки Латвии, отмечает, что ее семья связана с семьей Андрея Упита. Ее дед, Юлий Петерсон, был типографом и драматургом.