Премьер Грузии согласился обсудить с лидерами оппозиции европейский курс

Протесты в Тбилиси продолжаются с прошлой недели. Они начались, когда премьер-министр объявил, что страна не будет вести переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года.

После того, как начались протесты, Кобахидзе уточнял, что Грузия не отказалась полностью от курса на евроинтеграцию.

Между тем, вечером во вторник в Тбилиси произошли новые ожесточенные столкновения между проевропейскими демонстрантами и полицией, сообщило Министерство внутренних дел.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как протестующие в противогазах и касках запускают фейерверки в сторону полиции. В ответ силы безопасности применили водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

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Следует отметить, что проевропейский президент страны Саломе Зурабишвили называет демонстрантов мирными.

"Слезоточивый газ и водометы применялись непропорционально, - заявила она на платформе X.

Президент также упомянула о "массовых задержаниях и жестоком обращении", но не предоставила информации о числе задержанных.

По данным СМИ, во время протестов пострадали несколько журналистов.

На парламентских выборах в Грузии 26 октября, согласно официальным результатам, победила партия "Грузинская мечта", которая находится у власти уже десять лет и обвиняется в близости к России.

Оппозиционные партии и президент Зурабишвили не признают результаты выборов, считая их подделанными, и бойкотируют парламент нового созыва. В воскресенье президент призвала к новым парламентским выборам.

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